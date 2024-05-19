Аналитики портала Defense Express отмечают, что оккупационная армия РФ собрала треть своих стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Оленья" в Мурманской области, что может свидетельствовать о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

Что указывает на подготовку армии РФ к новому массированному удару по Украине

Аналитики издания ссылаются на спутниковые снимки на 15 мая, изложенные в общий доступ.

В частности, снимки подтверждают размещение 12 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, 13 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, одного Ту-160 и двух военно-транспортных Ан-12.

По информации аналитиков портала, всего оккупационная армия РФ имеет на вооружении по 40 бомбардировщиков обоих типов.

Так что их скопление на одном аэродроме может быть очень красноречивым.

По мнению аналитиков, размещение трети от боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродроме "Оленья", являющемся одним из основных для боевых вылетов при ударах по Украине, может свидетельствовать о подготовке россиян к очередному массированному удару.

Зафиксированные на спутниковых снимках транспортники Ан-12 могли доставить партию крылатых ракет.

По мнению аналитиков, оккупационная армия РФ размещает стратегическую авиацию на таком отдаленном аэродроме с целью избежать удара со стороны украинских дронов.

Что известно об ударах украинских дронов по аэродромам РФ

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Как установили агенты партизанского движения АТЕШ, россияне так и не приступили к вывозу этого металлолома.