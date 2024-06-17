За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, окупаційна армія РФ може прорватись на оперативний простір на захід від Авдіївки на Донеччині.

Яка ситуація наразі в районі Авдіївки

Рьопке зазначає, що кілька днів тому російські окупанти захопили населені пункти Новопокровське та Новоолександрівка на захід від Авдіївки.

Наразі бої точаться поблизу населених пунктів Новоселівка Перша та Сокіл.

Аналітик зазначає, що на цьому напрямку оборону тримає 47 бригада ЗСУ.

Далі на захід тягнуться близько 5 км полів.

У разі захоплення цих населених пунктів російські окупанти отримають змогу вийти на оперативний простір.

Якщо Росії вдасться просунутися там, далі перед ними буде кілька кілометрів вільної території і вони можуть, хай і не легко, але відносно легше наступати, не борючись за кожен населений пункт, - пояснює Рьопке. Поширити

Що кажуть в українському командуванні

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російські окупанти розуміють, що незабаром українську протиповітряну оборону посилить прибуття винищувачів F-16 і тому намагаються максимально розширити лінію фронту і виснажити українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що вже близько тижня перебуває на різних ділянках фронту на сході України і працює з різними підрозділами ЗСУ.

Сирський зазначив, що характер наступальних дій окупаційної армії РФ суттєво не змінився.

Ключові зусилля російські окупанти зосереджують на наступі в районі Покровська на Донеччині, де розміщується переважна більшість ударних бригад і полків.

Головком ЗСУ відзначив важкі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.

Ворог чудово розуміє, що в результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від наших партнерів, прибуття перших F-16, що посилить нашу ППО, час гратиме на нашу користь, а його шанси на успіх будуть зменшуватись, - підкреслив Сирський. Поширити

За його словами, командування злочинної армії РФ докладає всіх зусиль для збільшення інтенсивності бойових дій та розширення лінії фронту з метою максимального виснаження українських військових.