За інформацією аналітика німецького видання Bild Юліана Рьопке, окупаційна армія РФ може прорватись на оперативний простір на захід від Авдіївки на Донеччині.
Головні тези:
- Аналітичні дані вказують на можливий прорив армії РФ на захід від Авдіївки на Донеччині.
- Російські окупанти посилюють лінію фронту та виснажують українські війська перед очікуваним підсиленням української ППО винищувачами F-16.
- Голова ЗСУ Сирський зазначає незмінність характеру наступальних дій окупаційної армії РФ та важкі бої у різних районах конфлікту.
- Російська армія спрямовує зусилля на наступ у районі Покровська та розширення лінії фронту з метою виснаження українських військ.
- Прибуття винищувачів F-16 та зростання підтримки від партнерів ЗСУ можуть зменшити успішність російського наступу та відкрити перспективи для українських силовиків.
Яка ситуація наразі в районі Авдіївки
Рьопке зазначає, що кілька днів тому російські окупанти захопили населені пункти Новопокровське та Новоолександрівка на захід від Авдіївки.
Наразі бої точаться поблизу населених пунктів Новоселівка Перша та Сокіл.
Аналітик зазначає, що на цьому напрямку оборону тримає 47 бригада ЗСУ.
Далі на захід тягнуться близько 5 км полів.
У разі захоплення цих населених пунктів російські окупанти отримають змогу вийти на оперативний простір.
Що кажуть в українському командуванні
За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, російські окупанти розуміють, що незабаром українську протиповітряну оборону посилить прибуття винищувачів F-16 і тому намагаються максимально розширити лінію фронту і виснажити українських військових.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що вже близько тижня перебуває на різних ділянках фронту на сході України і працює з різними підрозділами ЗСУ.
Сирський зазначив, що характер наступальних дій окупаційної армії РФ суттєво не змінився.
Ключові зусилля російські окупанти зосереджують на наступі в районі Покровська на Донеччині, де розміщується переважна більшість ударних бригад і полків.
Головком ЗСУ відзначив важкі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра.
За його словами, командування злочинної армії РФ докладає всіх зусиль для збільшення інтенсивності бойових дій та розширення лінії фронту з метою максимального виснаження українських військових.
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