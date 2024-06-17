По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, оккупационная армия РФ может прорваться на оперативное пространство к западу от Авдеевки Донецкой области.
Главные тезисы
- Оккупационная армия РФ готовится к прорыву к западу от Авдеевки, Донецкой области, с целью истощения украинских войск.
- Прибытие истребителей F-16 может изменить баланс сил в конфликте и снизить успешность российского наступления.
- Главком ВСУ Сырский подчеркивает неизменность характера наступательных действий оккупационной армии РФ и тяжелые бои в разных районах конфликта.
- Украинское командование готовится к усилению своей противовоздушной обороны с прибытием истребителей F-16 и ростом поддержки от партнеров.
- Российские оккупанты направляют усилия на наступление в районе Покровска Донецкой области, дабы расширить линию фронта и истощить украинские войска.
Какая ситуация сейчас в районе Авдеевки
Рёпке отмечает, что несколько дней назад российские оккупанты захватили населенные пункты Новопокровское и Новоалександровка к западу от Авдеевки.
Сейчас бои ведутся вблизи населенных пунктов Новоселовка Первая и Сокол.
Аналитик отмечает, что в этом направлении оборону держит 47 бригада ВСУ.
Далее к западу тянутся около 5 км полей.
В случае захвата этих населенных пунктов российские оккупанты получат возможность выйти на оперативное пространство.
Что говорят в украинском командовании
По словам главкома ВСУ Александра Сырского, российские оккупанты понимают, что вскоре украинскую противовоздушную оборону усилит прибытие истребителей F-16 и поэтому пытаются максимально расширить линию фронта и истощить украинских военных.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже около недели находится на разных участках фронта на востоке Украины и работает с разными подразделениями ВСУ.
Сырский отметил, что характер наступательных действий оккупационной армии РФ не изменился.
Ключевые усилия российские оккупанты сосредоточивают на наступлении в районе Покровска Донецкой области, где размещается подавляющее большинство ударных бригад и полков.
Главком ВСУ отметил тяжелые бои в районах Глубокого, Временного Яра, Старомайорска, Роботиного, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.
По его словам, командование преступной армии РФ прилагает все усилия для увеличения интенсивности боевых действий и расширения линии фронта с целью максимального истощения украинских военных.
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