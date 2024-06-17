Армия РФ близка к прорыву на западе от Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ близка к прорыву на западе от Авдеевки

Бронетехника армии РФ
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Источник:  Bild

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, оккупационная армия РФ может прорваться на оперативное пространство к западу от Авдеевки Донецкой области.

Главные тезисы

  • Оккупационная армия РФ готовится к прорыву к западу от Авдеевки, Донецкой области, с целью истощения украинских войск.
  • Прибытие истребителей F-16 может изменить баланс сил в конфликте и снизить успешность российского наступления.
  • Главком ВСУ Сырский подчеркивает неизменность характера наступательных действий оккупационной армии РФ и тяжелые бои в разных районах конфликта.
  • Украинское командование готовится к усилению своей противовоздушной обороны с прибытием истребителей F-16 и ростом поддержки от партнеров.
  • Российские оккупанты направляют усилия на наступление в районе Покровска Донецкой области, дабы расширить линию фронта и истощить украинские войска.

Какая ситуация сейчас в районе Авдеевки

Рёпке отмечает, что несколько дней назад российские оккупанты захватили населенные пункты Новопокровское и Новоалександровка к западу от Авдеевки.

Сейчас бои ведутся вблизи населенных пунктов Новоселовка Первая и Сокол.

Аналитик отмечает, что в этом направлении оборону держит 47 бригада ВСУ.

Далее к западу тянутся около 5 км полей.

В случае захвата этих населенных пунктов российские оккупанты получат возможность выйти на оперативное пространство.

Если России удастся продвинуться там, дальше перед ними будет несколько километров свободной территории и они могут, пусть и не легко, но относительно легче наступать, не борясь за каждый населенный пункт, – объясняет Репке.

Что говорят в украинском командовании

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, российские оккупанты понимают, что вскоре украинскую противовоздушную оборону усилит прибытие истребителей F-16 и поэтому пытаются максимально расширить линию фронта и истощить украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что уже около недели находится на разных участках фронта на востоке Украины и работает с разными подразделениями ВСУ.

Сырский отметил, что характер наступательных действий оккупационной армии РФ не изменился.

Ключевые усилия российские оккупанты сосредоточивают на наступлении в районе Покровска Донецкой области, где размещается подавляющее большинство ударных бригад и полков.

Главком ВСУ отметил тяжелые бои в районах Глубокого, Временного Яра, Старомайорска, Роботиного, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытие первых F-16, что усилит ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться, - подчеркнул Сырский.

По его словам, командование преступной армии РФ прилагает все усилия для увеличения интенсивности боевых действий и расширения линии фронта с целью максимального истощения украинских военных.

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