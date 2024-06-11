Армия РФ паникует из-за управляемых авиабомбов украинского производства

Война между Украиной и Россией вскоре выйдет на новый уровень, ведь ВСУ начнут использовать управляемые авиабомбы для уничтожения сил врага. Российские захватчики не скрывают, что не были готовы к такому развитию событий.

ВСУ также будут использовать КАБы на поле боя

Украинские инженеры сейчас активно занимаются усовершенствованием оставшихся в запасах Вооруженных сил советских авиабомб.

Как объясняет директор Defense Express Сергей Згурц, проект по установке модулей коррекций на них Воздушным силам был предложен еще 10 лет назад, однако тогда эту идею проигнорировали.

Однако ее успела реализовать Россия, позволившая стране-агрессорке получить дополнительное преимущество на поле боя.

По словам эксперта, применение украинских КАБ было бы более эффективным на первых этапах полномасштабного вторжения РФ.

По состоянию на сегодняшний день ситуация существенно усложнилась, ведь российские захватчики имеют системы ПВО и РЭБ, которые способны отразить нападение и снизить эффективность применения таких снарядов.

Лучшим вариантом для ВСУ в плане точности и эффективности поражения могут быть "умные" американские бомбы JADM и французские AASM Hammer весом 250 и 1000 килограмм. Они более устойчивы к российским РЭБ, чем национальные достижения ВПК, — считает Сергей Згурец. Поделиться

Почему армия РФ уже испугалась украинских КАБов

Что интересно, российские оккупанты не скрывают, что признают опасность от управляемых авиабомб украинского производства.

По мнению врага, украинские воины будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображений целей на спутники.

Крылья Украина может придумать, ракеты, которые она запускает с истребителей, достаточно дорогие, поэтому возникла потребность в более бюджетном решении. У наших летчиков и специалистов противовоздушной обороны теперь будет больше работы, — жалуются кремлевские пропагандисты. Поделиться

Что важно понимать, дальность украинского боеприпаса может ограничиться до 30 км.