Армия РФ паникует из-за управляемых авиабомбов украинского производства

Война между Украиной и Россией вскоре выйдет на новый уровень, ведь ВСУ начнут использовать управляемые авиабомбы для уничтожения сил врага. Российские захватчики не скрывают, что не были готовы к такому развитию событий.
Главные тезисы
- Эффективность украинских КАБ может быть ограничена российскими системами ПВО и РЭБ, что заставляет искать альтернативные бюджетные решения.
- Эксперты рассматривают использование американских бомб JADM и французских AASM Hammer как возможный вариант усиления боевой мощи ВСУ.
- Российские оккупанты публично признали опасность от украинских управляемых авиабомб.
- Украинскому войску нужно усовершенствовать и расширять арсенал управляемых боеприпасов.
ВСУ также будут использовать КАБы на поле боя
Украинские инженеры сейчас активно занимаются усовершенствованием оставшихся в запасах Вооруженных сил советских авиабомб.
Как объясняет директор Defense Express Сергей Згурц, проект по установке модулей коррекций на них Воздушным силам был предложен еще 10 лет назад, однако тогда эту идею проигнорировали.
Однако ее успела реализовать Россия, позволившая стране-агрессорке получить дополнительное преимущество на поле боя.
По словам эксперта, применение украинских КАБ было бы более эффективным на первых этапах полномасштабного вторжения РФ.
По состоянию на сегодняшний день ситуация существенно усложнилась, ведь российские захватчики имеют системы ПВО и РЭБ, которые способны отразить нападение и снизить эффективность применения таких снарядов.
Почему армия РФ уже испугалась украинских КАБов
Что интересно, российские оккупанты не скрывают, что признают опасность от управляемых авиабомб украинского производства.
По мнению врага, украинские воины будут использовать новые боеприпасы с западными истребителями, а корректировать их будут с помощью вывода изображений целей на спутники.
Что важно понимать, дальность украинского боеприпаса может ограничиться до 30 км.
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