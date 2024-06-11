Армія РФ панікує через керовані авіабомби українського виробництва

Війна між Україною та Росією незабаром вийде на новий рівень, адже ЗСУ нарешті почнуть використовувати керовані авіабомби для знищення сил ворога. Російські загарбники не приховують, що не були готові до такого розвитку подій.
Головні тези:
- Ефективність українських КАБ може бути обмежена російськими системами ППО та РЕБ, що змушує шукати альтернативні бюджетні рішення.
- Експерти розглядають використання американських бомб JADM та французьких AASM Hammer як можливий варіант для посилення бойової потужності ЗСУ.
- Російські окупанти публічно визнали небезпеку від українських керованих авіабомб, що вказує на перевагу української військової техніки.
- Українському війську потрібно вдосконалювати та розширювати арсенал керованих боєприпасів для збереження обороноздатності та відстоювання своїх позицій.
ЗСУ також будуть використовувати КАБи на полі бою
Українські інженери наразі активно займаються вдосконаленням радянських авіабомб, що залишилися в запасах Збройних сил.
Як пояснює директор Defense Express Сергій Згурць, проєкт зі встановлення модулів корекцій на них Повітряним силам пропонували ще 10 років тому, однак тоді цю ідею проігнорували.
Однак її встигла реалізувати Росія, що дозволили країні-агресорці отримати додаткову перевагу на полі бою.
За словами експерта, застосування українських КАБ було б ефективнішим на перших етапах повномасштабного вторгнення.
Станом на сьогодні ситуація суттєво ускладнилася, адже російські загарбники мають системи ППО і РЕБ, які здатні відбити напад і знизити ефективність застосування таких снарядів.
Чому армія РФ уже злякалася українських КАБів
Що цікаво, російські окупанти не приховують, що визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва.
На переконання ворога, українські воїни будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.
Що важливо розуміти, дальність українського боєприпасу може обмежитися до 30 кілометрів.
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