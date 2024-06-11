Армія РФ панікує через керовані авіабомби українського виробництва
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ панікує через керовані авіабомби українського виробництва

авіація ЗСУ
Джерело:  Фокус

Війна між Україною та Росією незабаром вийде на новий рівень, адже ЗСУ нарешті почнуть використовувати керовані авіабомби для знищення сил ворога. Російські загарбники не приховують, що не були готові до такого розвитку подій.

Головні тези:

  • Ефективність українських КАБ може бути обмежена російськими системами ППО та РЕБ, що змушує шукати альтернативні бюджетні рішення.
  • Експерти розглядають використання американських бомб JADM та французьких AASM Hammer як можливий варіант для посилення бойової потужності ЗСУ.
  • Російські окупанти публічно визнали небезпеку від українських керованих авіабомб, що вказує на перевагу української військової техніки.
  • Українському війську потрібно вдосконалювати та розширювати арсенал керованих боєприпасів для збереження обороноздатності та відстоювання своїх позицій.

ЗСУ також будуть використовувати КАБи на полі бою

Українські інженери наразі активно займаються вдосконаленням радянських авіабомб, що залишилися в запасах Збройних сил.

Як пояснює директор Defense Express Сергій Згурць, проєкт зі встановлення модулів корекцій на них Повітряним силам пропонували ще 10 років тому, однак тоді цю ідею проігнорували.

Однак її встигла реалізувати Росія, що дозволили країні-агресорці отримати додаткову перевагу на полі бою.

За словами експерта, застосування українських КАБ було б ефективнішим на перших етапах повномасштабного вторгнення.

Станом на сьогодні ситуація суттєво ускладнилася, адже російські загарбники мають системи ППО і РЕБ, які здатні відбити напад і знизити ефективність застосування таких снарядів.

Найкращим варіантом для ЗСУ в плані точності та ефективності ураження можуть бути "розумні" американські бомби JADM і французькі AASM Hammer вагою 250 і 1000 кілограм. Вони стійкіші до російських РЕБ, ніж національні досягнення ВПК, — вважає Сергій Згурець.

Чому армія РФ уже злякалася українських КАБів

Що цікаво, російські окупанти не приховують, що визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва.

На переконання ворога, українські воїни будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

Крила Україна може придумати, ракети, що запускаються з винищувачів, досить дорогі, тому виникла потреба в більш бюджетному рішенні. У наших льотчиків і фахівців протиповітряної оборони стане більше роботи, — скаржаться кремлівські пропагандисти.

Що важливо розуміти, дальність українського боєприпасу може обмежитися до 30 кілометрів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки жінок служать в ЗСУ — дані Міноборони
Міноборони України
зсу
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Удар ЗСУ по Новошахтинському НПЗ завдав Росії понад 500 млн дол збитків
Генштаб ЗСУ
Бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, літак та 46 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?