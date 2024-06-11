Армія РФ панікує через керовані авіабомби українського виробництва

Війна між Україною та Росією незабаром вийде на новий рівень, адже ЗСУ нарешті почнуть використовувати керовані авіабомби для знищення сил ворога. Російські загарбники не приховують, що не були готові до такого розвитку подій.

ЗСУ також будуть використовувати КАБи на полі бою

Українські інженери наразі активно займаються вдосконаленням радянських авіабомб, що залишилися в запасах Збройних сил.

Як пояснює директор Defense Express Сергій Згурць, проєкт зі встановлення модулів корекцій на них Повітряним силам пропонували ще 10 років тому, однак тоді цю ідею проігнорували.

Однак її встигла реалізувати Росія, що дозволили країні-агресорці отримати додаткову перевагу на полі бою.

За словами експерта, застосування українських КАБ було б ефективнішим на перших етапах повномасштабного вторгнення.

Станом на сьогодні ситуація суттєво ускладнилася, адже російські загарбники мають системи ППО і РЕБ, які здатні відбити напад і знизити ефективність застосування таких снарядів.

Найкращим варіантом для ЗСУ в плані точності та ефективності ураження можуть бути "розумні" американські бомби JADM і французькі AASM Hammer вагою 250 і 1000 кілограм. Вони стійкіші до російських РЕБ, ніж національні досягнення ВПК, — вважає Сергій Згурець. Поширити

Чому армія РФ уже злякалася українських КАБів

Що цікаво, російські окупанти не приховують, що визнають небезпеку від коригованих авіабомб українського виробництва.

На переконання ворога, українські воїни будуть використовувати нові боєприпаси з західними винищувачами, а коригувати їх будуть за допомогою виведення зображення цілей на супутники союзниками.

Крила Україна може придумати, ракети, що запускаються з винищувачів, досить дорогі, тому виникла потреба в більш бюджетному рішенні. У наших льотчиків і фахівців протиповітряної оборони стане більше роботи, — скаржаться кремлівські пропагандисти. Поширити

Що важливо розуміти, дальність українського боєприпасу може обмежитися до 30 кілометрів.