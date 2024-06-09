Скільки жінок служать в ЗСУ — дані Міноборони

У Збройних силах України служать понад 67 тисяч жінок, більшість них — військовослужбовиці.

У ЗСУ служать понад 67 тис жінок

Як повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, 19 тисяч жінок у лавах ЗСУ є працівницями, а всі інші — військові.

За словами чиновниці, хоч Україна і не проводить мобілізації жінок, їхня чисельність в українській армії поступово зростала ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення росіян динаміка цього процесу лише прискорилася.

У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ. Наразі вони все частіше обирають професії, які не прийнято вважати жіночими, — вони виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.

Водночас на жаль, у нас досі спостерігається проблема із просуванням жінок по службі. Зараз ми шукаємо шляхи, щоб врегулювати це питання. Щоб жінки, які хочуть будувати кар'єру в Збройних силах, мали цю можливість, — стверджує заступниця міністра. Поширити

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який скасував статус «обмежено придатного» — відтепер існують лише дві категорії військовозобовʼязаних: «придатний» і «непридатний» до військової служби.

Крім того, з набуттям чинності новим законом про мобілізацію, усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Оновити свої дані можна як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював 18 травня — у день набуття чинності новим законом про мобілізацію.