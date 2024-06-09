Скільки жінок служать в ЗСУ — дані Міноборони

У Збройних силах України служать понад 67 тисяч жінок, більшість них — військовослужбовиці.
Головні тези:
- У Збройних силах України налічується понад 67 тисяч жінок, більшість з яких є військовослужбовицями.
- Поступове зростання чисельності жінок в українській армії спостерігається з 2014 року, після повномасштабного вторгнення росіян динаміка процесу лише прискорилася.
- У 2018 році законодавство було змінено, дозволивши жінкам обіймати посади в ЗСУ, що відкрило нові можливості для представниць прекрасної половини.
- Україна змінила систему військовозобов'язаних, включивши мобілізацію та обов'язкове оновлення даних через застосунок Міноборони.
У ЗСУ служать понад 67 тис жінок
Як повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, 19 тисяч жінок у лавах ЗСУ є працівницями, а всі інші — військові.
За словами чиновниці, хоч Україна і не проводить мобілізації жінок, їхня чисельність в українській армії поступово зростала ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення росіян динаміка цього процесу лише прискорилася.
У 2018 році було змінено законодавство, і жінки отримали право обіймати посади в ЗСУ. Наразі вони все частіше обирають професії, які не прийнято вважати жіночими, — вони виявляють бажання стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.
Мобілізація в Україні
З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який скасував статус «обмежено придатного» — відтепер існують лише дві категорії військовозобовʼязаних: «придатний» і «непридатний» до військової служби.
Крім того, з набуттям чинності новим законом про мобілізацію, усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.
Оновити свої дані можна як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював 18 травня — у день набуття чинності новим законом про мобілізацію.
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