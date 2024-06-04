Український уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації для деяких громадян.

Відстрочку продовжили для осіб, які отримали «бронь» від Міністерства економіки

Про це повідомив постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Бронювання військовозобов'язаних: що відомо

За Порядком бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних, затвердженим постановою Кабміну № 76, під час дії воєнного стану отримати дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації можуть певні категорії установ та організацій.

Кожна з цих категорій виконує різні вимоги та подає документи для отримання дозволу, окрім списків працівників.

Підприємство може забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників. У деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника для виконання певних завдань.

16 січня Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України.

Було знято обмеження на кількість заброньованих військовозобов'язаних і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

20 травня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зміни стосуються положень, які дозволяють забронювати від 50% працівників незалежно від їхньої спеціальності.