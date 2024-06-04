Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації. На який термін і кого стосується
Категорія
Україна
Дата публікації

Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації. На який термін і кого стосується

україна
Джерело:  Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

Український уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочку від мобілізації для деяких громадян. 

Головні тези:

  • Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації на три місяці для осіб, які отримали “бронь” від Міністерства економіки.
  • Бронювання військовозобов'язаних в рамках нових рішень відповідно до постанови КМУ.
  • Підприємства можуть бронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників з обґрунтуванням.
  • Знято обмеження на кількість заброньованих працівників у критично важливих галузях дефенсивно-промислового комплексу.
  • Утверджено розширений перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу України.

Відстрочку продовжили для осіб, які отримали «бронь» від Міністерства економіки

Про це повідомив постійний представник у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Бронювання військовозобов'язаних: що відомо

За Порядком бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних, затвердженим постановою Кабміну № 76, під час дії воєнного стану отримати дозвіл на бронювання своїх працівників від мобілізації можуть певні категорії установ та організацій.

Кожна з цих категорій виконує різні вимоги та подає документи для отримання дозволу, окрім списків працівників.

Підприємство може забронювати не більше ніж 50% військовозобов'язаних працівників. У деяких випадках керівники можуть просити надання бронювання на більшу кількість працівників, якщо обґрунтують важливість конкретного співробітника для виконання певних завдань.

16 січня Кабмін змінив порядок бронювання працівників підприємств, які є критично важливими для оборонно-промислового комплексу України.

Було знято обмеження на кількість заброньованих військовозобов'язаних і за будь-якими військово-обліковими спеціальностями.

20 травня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розширило перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зміни стосуються положень, які дозволяють забронювати від 50% працівників незалежно від їхньої спеціальності.

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