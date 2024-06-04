Украинское правительство автоматически продлило на три месяца отсрочку от мобилизации для некоторых граждан.

Отсрочку продлили для лиц, получивших «бронь» от Министерства экономики

Об этом сообщил постоянный представитель в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Таким образом, бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

Как отметил Мельничук, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и на военное время ».

Бронирование военнообязанных: что известно

По Порядку бронирования военнообязанных по списку военнообязанных, утвержденному постановлением Кабмина № 76, во время действия военного положения получить разрешение на бронирование своих работников от мобилизации могут определенные категории учреждений и организаций.

Каждая из этих категорий выполняет различные требования и представляет документы для получения разрешения, кроме списков работников.

Предприятие может забронировать не более 50% военнообязанных работников. В некоторых случаях руководители могут просить о предоставлении бронирования на большее количество работников, если обосновают важность конкретного сотрудника для выполнения определенных задач.

16 января Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, которые критически важны для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Были сняты ограничения на количество забронированных военнообязанных и по любым военно-учетным специальностям.

20 мая Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Изменения касаются положений, позволяющих забронировать от 50% работников вне зависимости от их специальности.