Сколько женщин служат в ВСУ — данные Минобороны

В Вооруженных силах Украины служат более 67 тысяч женщин, большинство из них — военнослужащие.
Главные тезисы
- Более 67 тысяч женщин служат в Вооруженных силах Украины, из них 19 тысяч - работницы, а остальные - военные.
- Женщины в украинской армии все чаще выбирают профессии, которые ранее считались непривычными для них, такие как стрельба, управление артиллерийскими установками и дронами.
- Проблема продвижения женщин по службе все еще существует, но министерство обороны Украины работает над урегулированием этого вопроса..
- Минобороны представило новое приложение 'Резерв+', позволяющее обновлять данные военнообязанных онлайн и получать доступ к реестру 'Оберег'.
В ВСУ служат более 67 тыс женщин
Как сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, 19 тысяч женщин в рядах ВСУ являются работницами, а все остальные военные.
По словам чиновницы, хотя Украина и не производит мобилизацию женщин, их численность в украинской армии постепенно росла еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения россиян динамика этого процесса только ускорилась.
В 2018 году было изменено законодательство, и женщины получили право занимать должности в ВСУ. Они все чаще выбирают профессии, которые не принято считать женскими, — они изъявляют желание стрелять, управлять артиллерийскими установками, дронами и т.д.
Мобилизация в Украине
С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, отменивший статус «ограниченно подходящего» — отныне существуют только две категории военнообязанных: «пригодный» и «непригодный» к военной службе.
Кроме того, с вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные в возрасте 18—60 лет до 16 июля должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.
Обновить свои данные можно как в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране, так и онлайн — в новом приложении от Минобороны «Резерв+», которое заработало 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-