Сколько женщин служат в ВСУ — данные Минобороны

В Вооруженных силах Украины служат более 67 тысяч женщин, большинство из них — военнослужащие.

В ВСУ служат более 67 тыс женщин

Как сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, 19 тысяч женщин в рядах ВСУ являются работницами, а все остальные военные.

По словам чиновницы, хотя Украина и не производит мобилизацию женщин, их численность в украинской армии постепенно росла еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения россиян динамика этого процесса только ускорилась.

В 2018 году было изменено законодательство, и женщины получили право занимать должности в ВСУ. Они все чаще выбирают профессии, которые не принято считать женскими, — они изъявляют желание стрелять, управлять артиллерийскими установками, дронами и т.д.

К сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе. Сейчас мы ищем пути, чтобы урегулировать этот вопрос. Чтобы женщины, желающие строить карьеру в Вооруженных силах, имели эту возможность, — утверждает заместитель министра. Поделиться

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, отменивший статус «ограниченно подходящего» — отныне существуют только две категории военнообязанных: «пригодный» и «непригодный» к военной службе.

Кроме того, с вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные в возрасте 18—60 лет до 16 июля должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Обновить свои данные можно как в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране, так и онлайн — в новом приложении от Минобороны «Резерв+», которое заработало 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации.