Армія РФ намагається атакувати піхотою на Таврійському напрямку — Тарнавський

Злочинна армія РФ обмежила використання авіації та артилерії на Таврійському напрямку і вдається до численних, однак безуспішних піхотних атак.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За словами командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, злочинна армія РФ зменшила використання авіації та артилерії і наразі віддає перевагу піхотним штурмам.

Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень. Продовжує спроби просуватись піхотою – втратив майже 500 осіб, - наголосив Тарнавський. Поширити

Він зазначив, що протягом доби на півдні України російськими військовими злочинцями було завдано 4 авіаудари та 648 артилерійських обстрілів по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Окрім цього ворог вдався до 34 спроб безуспішних атак.

Зокрема, як підкреслив Тарнавський, українські військові надійно тримають оборону в районі Авдіївки.

Генерал зазначив, що протягом доби українським військовим вдалось ліквідувати на Таврійському напрямку 495 військових злочинців армії РФ та 8 одиниць ворожої військової техніки, зокрема, 4 бронемашини, 2 БпЛА та пошкодити ворожі автівки і ще 13 одиниць техніки.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

У ЗСУ спростували кремлівську пропаганду про успіхи армії РФ в районі Авдіївки

Українські військові 47 окремої механізованої бригади спростували брехливі заяви кремлівської пропаганди про нібито просування злочинної армії РФ в районі Авдіївського коксохіму.

У бригаді зазначили, що злочинна армія РФ щодня намагається просунутись в районі Авдіївки та захопити територію підприємства, однак українські військові стійко тримають оборону і не збираються відступати.

Бійці 47 ОМБр додали, що під час своїх штурмів окупанти "роблять ставку" на піхоту, місцями застосовуючи бронетехніку, однак українські війська ліквідовують особовий склад армії Росії та озброєння загарбників.