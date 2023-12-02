Армия РФ пытается атаковать пехотой на Таврическом направлении — Тарнавский

Преступная армия РФ ограничила использование авиации и артиллерии на Таврическом направлении и прибегает к многочисленным, но безуспешным пехотным атакам.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ уменьшила использование авиации и артиллерии и сейчас предпочитает пехотные штурмы.
Он отметил, что в течение суток на юге Украины российскими военными преступниками были нанесены 4 авиаудара и 648 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Кроме этого враг прибег к 34 попыткам безуспешных атак.
В частности, как подчеркнул Тарнавский, украинские военные надежно удерживают оборону в районе Авдеевки.
Генерал отметил, что за сутки украинским военным удалось ликвидировать на Таврическом направлении 495 военных преступников армии РФ и 8 единиц вражеской военной техники, в частности, 4 бронемашины, 2 БпЛА и повредить вражеские автомобили и еще 13 единиц техники.
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
В ВСУ опровергли кремлевскую пропаганду об успехах армии РФ в районе Авдеевки
Украинские военные 47 отдельной механизированной бригады опровергли лживые заявления кремлевской пропаганды о якобы продвижении преступной армии РФ в районе Авдеевского коксохима.
В бригаде отметили, что преступная армия РФ ежедневно пытается продвинуться в районе Авдеевки и захватить территорию предприятия, однако украинские военные держат оборону и не собираются отступать.
Бойцы 47 ОМБр добавили, что во время своих штурмов оккупанты "делают ставку" на пехоту, местами применяя бронетехнику, однако украинские войска ликвидируют личный состав армии России и вооружение захватчиков.
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