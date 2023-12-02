Армия РФ пытается атаковать пехотой на Таврическом направлении — Тарнавский
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ пытается атаковать пехотой на Таврическом направлении — Тарнавский

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ ограничила использование авиации и артиллерии на Таврическом направлении и прибегает к многочисленным, но безуспешным пехотным атакам.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступная армия РФ уменьшила использование авиации и артиллерии и сейчас предпочитает пехотные штурмы.

Враг снизил активность авиации, артиллерии и общее количество боеприкосновений. Продолжает попытки продвигаться пехотой – потерял почти 500 человек, - подчеркнул Тарнавский.

Он отметил, что в течение суток на юге Украины российскими военными преступниками были нанесены 4 авиаудара и 648 артиллерийских обстрелов по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме этого враг прибег к 34 попыткам безуспешных атак.

В частности, как подчеркнул Тарнавский, украинские военные надежно удерживают оборону в районе Авдеевки.

Генерал отметил, что за сутки украинским военным удалось ликвидировать на Таврическом направлении 495 военных преступников армии РФ и 8 единиц вражеской военной техники, в частности, 4 бронемашины, 2 БпЛА и повредить вражеские автомобили и еще 13 единиц техники.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

В ВСУ опровергли кремлевскую пропаганду об успехах армии РФ в районе Авдеевки

Украинские военные 47 отдельной механизированной бригады опровергли лживые заявления кремлевской пропаганды о якобы продвижении преступной армии РФ в районе Авдеевского коксохима.

В бригаде отметили, что преступная армия РФ ежедневно пытается продвинуться в районе Авдеевки и захватить территорию предприятия, однако украинские военные держат оборону и не собираются отступать.

Бойцы 47 ОМБр добавили, что во время своих штурмов оккупанты "делают ставку" на пехоту, местами применяя бронетехнику, однако украинские войска ликвидируют личный состав армии России и вооружение захватчиков.

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