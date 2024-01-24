Армія РФ намагається вийти з позиційної війни — аналітики

За даними аналітиків, російські окупаційні війська намагаються компенсувати удари українських дронів, щоб вийти з позиційної війни.

Чому армія РФ хоче вийти з позиційної війни

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ намагаються компенсувати українські удари з безпілотників і в тилу на рівні, необхідному для того, щоб вийти з позиційної війни.

Російський військовий блогер заявив 23 січня, що військам РФ потрібно з'ясувати, як вийти з позиційної війни, але що російські війська не можуть сконцентруватися в кількості, достатній для прориву українських ліній, оскільки українські війська завдають ударів по всіх скупченнях сил, більших за батальйон.

Він стверджував, що українські війська завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближньому тилу.

Також військовий блогер повідомив, що українські сили націлюються на невеликі російські групи з однієї-двох піхотних рот і 10 бронемашин за допомогою безпілотників, не дозволяючи російським військам навіть досягти українських передових оборонних рубежів.

Росіянин поскаржився, що єдиним рішенням російських військ досі була атака 10-20 зігнаних піхотинців з бронетехнікою, яка підтримувала їх на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер відповів, погоджуючись з першим блогером, стверджуючи, що український технологічний прогрес ускладнив російським військам концентрацію кількох дивізій в окремому географічному районі без того, щоб українські війська не виявили концентрацію цих сил.

Військовий блогер підкреслив, що російським військам необхідно як отримати непряму вогневу перевагу над українськими військами, так і модернізувати російське командування і управління, щоб вийти з позиційної війни. Він підкреслив, що російські війська на передовій повинні мати можливість швидкого зв'язку, щоб мінімізувати час між виявленням та ураженням цілі, і що ця зміна відбудеться лише за умови суттєвих змін у процесах С2.

Атаки України можуть змусити РФ змінити розташування сил ППО

На думку представників американського Інституту вивчення війна, удари українських сил по Ленінградській області можуть змусити росіян перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

ISW вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому. Поширити

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області — атакували безпілотники.

Пізніше стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.