Армия РФ пытается выйти из позиционной войны – аналитики

По данным аналитиков, российские оккупационные войска пытаются компенсировать удары украинских дронов, чтобы выйти из позиционной войны.

Почему армия РФ хочет выйти из позиционной войны

Российские военные блоггеры утверждают, что войска РФ пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и в тылу на уровне, необходимом для того, чтобы выйти из позиционной войны.

Российский военный блогер заявил 23 января, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий, поскольку украинские войска наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона. .

Он утверждал, что украинские войска наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также военный блоггер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже добиться украинских передовых оборонительных рубежей.

Россиянин посетовал, что единственным решением российских войск до сих пор была атака 10-20 согнанных пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Связанный с Кремлем военный блоггер ответил, соглашаясь с первым блоггером, утверждая, что украинский технологический прогресс осложнил российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельном географическом районе без того, чтобы украинские войска не обнаружили концентрацию этих сил.

Военный блоггер подчеркнул, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое превосходство над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Он подчеркнул, что российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели, и что это изменение произойдет только при существенных изменениях в процессах С2.

Атаки Украины могут заставить РФ изменить расположение сил ПВО

По мнению представителей американского Института изучения войны, удары украинских сил по Ленинградской области могут заставить россиян перерасположить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения.

ISW считает, что российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области атаковали беспилотники.

Позже стало известно, что это спецоперация Службы безопасности Украины.