Команда ISW узнала от своего инсайдера в России, что противовоздушная оборона РФ действительно защищает Ленинградскую область очень плохо. Это значит, что украинские силы обнаружили еще одно слабое место врага.

Эксперты подтвердили проблемы защиты Ленинградской области

Как удалось узнать американским аналитикам, российская противовоздушная оборона в Ленинградской области, вероятнее всего, не готова защищаться от ударов с юга.

Анонимные источники издания объясняют это тем, что системы ПВО в этом регионе расположены для защиты от ударов с северо-запада и запада, поскольку страна-агрессорка исторически создавала свою ПВО в этом районе для защиты от гипотетических атак НАТО.

Российские военные сейчас реформируют Ленинградский военный округ (ЛВО) с намерением подготовиться к потенциальной войне против НАТО и, возможно, размещают военные средства таким образом, чтобы разместить их вдоль границы с членами НАТО. Поделиться

Атаки Украины могут заставить РФ изменить расположение сил ПВО

По мнению представителей американского Института изучения войны, удары украинских сил по Ленинградской области могут заставить россиян перерасположить системы противовоздушной обороны малой дальности вдоль ожидаемых маршрутов полета украинских беспилотников, чтобы защитить потенциальные цели стратегического значения.

ISW считает, что российские войска, использующие системы ПВО малого радиуса действия, такие как "Панцирь", могут быть не в состоянии охватить все важные потенциальные цели в Ленинградской области без привлечения дополнительных систем в этот район, а продолжение украинских ударов в глубоких тылах России может усилить давление на российскую ПВО в целом. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, в ночь на 21 января морской терминал в российском Усть-Луге Ленинградской области – атаковали беспилотники.

Позже стало известно, что это спецоперация Службы безопасности Украины.