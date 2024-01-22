Команда ISW дізналася від свого інсайдера в Росії, що протиповітряна оборона РФ справді захищає Ленінградську область вкрай погано. Це означає, що українські сили знайшли ще одне слабке місце ворога.

Експерти підтвердили проблеми з захистом Ленінградської області

Як вдалося дізнатися американським аналітика, російська протиповітряна оборона в Ленінградській області, найімовірніше, не готова захищатися від ударів з півдня.

Анонімні джерела видання пояснюють це тим, що системи ППО у цьому регіоні розташовані для захисту від ударів із північного заходу та заходу, оскільки країна-агресорка історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Російські військові зараз реформують Ленінградський військовий округ (ЛВО) з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО. Поширити

Атаки України можуть змусити РФ змінити розташування сил ППО

На думку представників американського Інституту вивчення війна, удари українських сил по Ленінградській області можуть змусити росіян перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

ISW вважає, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому. Поширити

Як уже згадувалося раніше, у ніч на 21 січня морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області — атакували безпілотники.

Пізніше стало відомо, що це спецоперація Служби безпеки України.