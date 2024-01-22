Почему РФ резко изменила тактику атак на Украину — объяснение Гуменюк

Ночью 22 января армия РФ атаковала Украину восемью "шахедами", хотя раньше для ночных ударов использовала десятки дронов. Начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, что на самом деле происходит.

Гуменюк ответила, почему РФ уменьшила количество дронов для ударов по Украине

Согласно ее данным, солдаты РФ сейчас делают все возможное, чтобы наладить деятельность своих сил после уничтожения Украиной разведывательного самолета А-50.

Это была действительно очень серьезная потеря для страны-агрессорки.

Они потеряли А-50, то есть фактическое наведение на конкретные цели. Теперь они небольшими группами "Шахедов" пытаются разведать, что и как работает, чтобы потом применить более эффективно или доразведывать уже с помощью авиации, - рассказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, украинская авиация уничтожила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вместе с воздушным пунктом управления Ил-22 над акваторией Азовского моря вечером 14 января.

До сих пор в ВС ВСУ не раскрыли, как им удалось поразить вражеские цели.

По предварительным данным, успешная операция могла быть осуществлена с помощью ракет Patriot.

РФ планирует компенсировать количество беспилотных разведчиков

По словам Натальи Гуменюк, сейчас на Херсонщине фиксируют работу пяти беспилотных разведчиков врага.

Таким образом, враг пытается собрать максимум информации.

Рассредоточение по областям, которое мы наблюдали этой ночью, очевидно свидетельствует о попытке истощать системы ПВО, – отметила она. Поделиться

Атака российских дронов на Украину 22 января: что известно

В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал Украину 8 ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск – РФ.