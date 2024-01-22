Чому РФ різко змінила тактику атак на Україну — пояснення Гуменюк

Вночі 22 січня армія РФ атакувала Україну вісьмома “шахедами”, хоча раніше для нічних ударів використовувала десятки дронів. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що насправді відбувається.

Гуменюк відповіла, чому РФ зменшила кількість дронів для ударів по Україні

Згідно з її даними, солдати РФ зараз роблять все можливе, щоб налагодити діяльність своїх сил після знищення Україною їхнього розвідувального літака А-50.

Це була справді вкрай серйозна втрата для країни-агресорки.

Вони втратили А-50, тобто фактичне наведення на конкретні цілі. Тепер вони невеликими групами "Шахедів" намагаються розвідати, що і як працює, щоб потім застосувати ефективніше або дорозвідувати вже за допомогою авіації, — розповіла начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України. Поширити

Як уже згадувалося раніше, українська авіація знищила літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 разом із повітряним пунктом управління Іл-22 українські над акваторією Азовського моря ввечері 14 січня.

Досі у ПС ЗСУ не розкрили, як їм вдалося уразити ворожі цілі. За попередніми даними, успішна операція могла бути здійснена за допомогою ракет Patriot.

РФ планує компенсувати кількість безпілотних розвідників

За словами Наталі Гуменюк, станом на сьогодні на Херсонщині фіксують роботу п'ятьох безпілотних розвідників ворога.

Таким чином ворог намагається зібрати максимум інформації.

Розосередження по областях, яке ми спостерігали цієї ночі, вочевидь свідчить про намагання виснажити системи ППО, — зазначила вона. Поширити

Атака російських дронів на Україну 22 січня: що відомо

У ніч на 22 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ — РФ.