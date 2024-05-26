Армія РФ не досягла поставлених цілей на Харківщині — британська розвідка

Російські війська не досягли заявленої диктатором Володимиром Путіним мети щодо створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Російська армія провалила наступ на Харківщині

Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2024.



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Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.

Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але, за даними українського Генштабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, не досягли значного прогресу.

Розвідка нагадує, що 17 травня Путін заявив, що російські війська мають створити "буферну зону" безпеки в Харківській області. Але наразі їм це не вдалося, додали у відомстві.

Фронт на півночі Харківської області, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об'єднаний. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс російських військ був стриманий українським опором, — йдеться в огляді. Поширити

Наступ Росії на Харківську область

З 10 травня росіяни намагаються прорватися на півночі Харківської області. Їм вдалося захопити декілька населених пунктів. У місті Вовчанськ тривають вуличні бої.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).

У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області. Але бої там тривають.