Армія РФ не досягла поставлених цілей на Харківщині — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ не досягла поставлених цілей на Харківщині — британська розвідка

Міноборони Британії
зсу

Російські війська не досягли заявленої диктатором Володимиром Путіним мети щодо створення "буферної зони" на півночі Харківської області.

Російська армія провалила наступ на Харківщині

Британська розвідка зазначає, що у Харківській області окупаційна армія РФ продовжує наступати на Вовчанськ, однак місто залишається під контролем українських сил, які відбивають більшість російських атак.

Російські окупанти захопили село Бугруватка поблизу Вовчанська і намагаються встановити фізичний контроль над розташованою неподалік переправою через річку Сіверський Донець, тим самим загрожуючи флангу і тилу українських сил, що обороняють Вовчанськ.

Також російські війська продовжують здійснювати атаки в напрямку села Липці, але, за даними українського Генштабу, станом на вечір 22 травня 2024 року, не досягли значного прогресу.

Розвідка нагадує, що 17 травня Путін заявив, що російські війська мають створити "буферну зону" безпеки в Харківській області. Але наразі їм це не вдалося, додали у відомстві.

Фронт на півночі Харківської області, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об'єднаний. Успіхи Росії на цьому напрямку будуть обмежені протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс російських військ був стриманий українським опором, — йдеться в огляді.

Наступ Росії на Харківську область

З 10 травня росіяни намагаються прорватися на півночі Харківської області. Їм вдалося захопити декілька населених пунктів. У місті Вовчанськ тривають вуличні бої.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, втрати на цього напрямку складають 8 до 1 (8 росіян до 1 військового ЗСУ).

У Генштабі заявили, що ЗСУ вдалося відбити загроза прориву окупантів у Харківській області. Але бої там тривають.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи є загроза прориву армії РФ на Харківщині — відповідь Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ запобігли спробі прориву армії РФ на Харківщині — ОСУВ "Хортиця"
Бронетехніка ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Названо втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні
Знищений танк армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?