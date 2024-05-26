26 травня російська армія обстріляла Сіверськ, Красногорівку та Часів Яр на Донеччині, є жертви.
Внаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло троє осіб
26 травня окупанти обстріляли м. Сіверськ. Внаслідок атаки на подвір’ї будинку загинула 86-річна жінка.
Крім того, під приціл російської армії вкотре потрапило м. Часів Яр. Від отриманих травм, несумісних з життям, загинув чоловік 42 років, який перебував на вулиці.
Також війська держави-агресора завдали удару по Красногорівці. Внаслідок влучання засобів ураження загинув містянин 46 років, а 66-річного чоловіка поранено.
Тип зброї, яку російські військові використали проти мирного населення, встановлюється.
Минулої доби від російської агресії на Донеччині загинуло 3 осіб
За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, впродовж доби загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі. Двоє цивільних зазнали поранень.
Керовану авіаційну бомбу окупанти скинули на приватний будинок в селі Зелене Поле — загинула цивільна особа.
У Сіверську росія вбила двох мирних жителів, пошкодила чотири приватні оселі.
Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів — 13 житлових будинків, адмінбудівлі, підприємства, гараж автомобілі, газопровід, ЛЕП.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1972 цивільних осіб у Донецькій області, ще 4917 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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