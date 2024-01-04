Армія РФ обстріляла Донеччину з артилерії та РСЗВ. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Донеччину з артилерії та РСЗВ. Є загиблі та поранені

Прокуратура Донецької області
Донецька область
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Російські окупанти не полишають спроб знищити Авдіївку. Через обстріл міста з "Градів", перебуваючи в себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева мешканка. Від вибуху ворожого снаряда загинув у Катеринівці 68-річний чоловік. Від смертельного поранення у власному будинку у Красногорівці загинула жінка 73 років. 

Російська армія масовано обстріляла Донецьку область

Російські терористи 4 січня обстріляли населені пункти Донецької області з "Градів" та інших видів озброєнь. Загиблих і поранених стало більше.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook.

Росіяни не полишають спроб знищити Авдіївку. Внаслідок обстрілу міста з РСЗВ "Град", перебуваючи в себе вдома, отримала осколкове поранення спини місцева мешканка 55 років.

Жінку госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги, – йдеться у повідомленні.

Також підрозділи армії РФ зі ствольної артилерії обстріляли Катеринівку Покровського району. Від вибуху ворожого снаряда загинув 68-річний чоловік. Його тіло перед подвір'ям приватного домоволодіння виявила донька.

До лікарні з переломом стегна та осколковим пораненням голови доправили 86-річного пенсіонера.

З тієї ж зброї російські окупанти завдали удару по Красногорівці. Від смертельного поранення у власному будинку загинула жінка 73 років. Осколок російського боєприпасу влучив їй у скроню.

Прокурори продовжують вживати всіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста Донецької області, особливо прифронтові. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися.

Так, 3 січня російські війська обстріляли Авдіївку ракетами. В результаті є загиблий та поранений.

Також окупанти обстріляли місто Гірник та потрапили до житлового будинку. Поранення отримала дитина.

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