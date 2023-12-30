Армія РФ зазнає численних втрат на Таврійському напрямку — ОСУВ "Таврія"

За інформацією представників Оперативно-стратегічного командування Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби українські військові ліквідували понад 450 злочинців з армії РФ.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
Зазначається, що російські військові злочинці почали активно використовувати дрони-камікадзе.
За його словами, при цьому зменшилась активність ворожої артилерії.
Загалом протягом доби на Таврійському напрямку зафіксовано більше 40 бойових зіткнень.
Ворог завдав 16 авіаударів і випустив 12 ракет по позиціях українських військових та об'єктах цивільної інфраструктури.
Окрім цього російські окупанти 876 разів обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії.
На Донеччині протягом доби українськими військовими було відбито 8 ворожих атак в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського.
За його словами, українські військові також продовжують стримувати наступ армії РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де протягом доби було відбито 9 ворожих атак.
В районі Шахтарска наступальних ворожих дій зафіксовано не було.
Також було відбито 2 ворожі атаки західніше та північно-західніше Вербового у Запорізькій області.
Що відомо про ворожі втрати протягом доби
Втрати ворога протягом доби на Таврійському напрямку склали 463 особи.
Окрім цього українськими військовими було знищено 64 одиниці ворожої техніки.
8 танків;
12 ББМ;
6 артсистем;
2 СПГ (АГС);
29 БпЛА;
7 автомобілів.
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