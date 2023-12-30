Армія РФ зазнає численних втрат на Таврійському напрямку — ОСУВ "Таврія"

За інформацією представників Оперативно-стратегічного командування Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби українські військові ліквідували понад 450 злочинців з армії РФ.

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

Зазначається, що російські військові злочинці почали активно використовувати дрони-камікадзе.

Окупанти протягом останніх трьох днів активно використовують дрони-камікдзе й намагаються утримувати показник їх бойового застосування на рівні близько 100 одиниць на добу, - зазначив речник ОСУВ “Таврія” Олександр Штупун. Поширити

За його словами, при цьому зменшилась активність ворожої артилерії.

Загалом протягом доби на Таврійському напрямку зафіксовано більше 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 16 авіаударів і випустив 12 ракет по позиціях українських військових та об'єктах цивільної інфраструктури.

Окрім цього російські окупанти 876 разів обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії.

На Донеччині протягом доби українськими військовими було відбито 8 ворожих атак в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського.

Він стабільно важкий. Втім, в останні три дні зменшилась кількість атак, тому що ворог продовжує активно діяти більшими групами й кількістю бронетехніки, - підкреслив Штупун. Поширити

За його словами, українські військові також продовжують стримувати наступ армії РФ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де протягом доби було відбито 9 ворожих атак.

В районі Шахтарска наступальних ворожих дій зафіксовано не було.

Також було відбито 2 ворожі атаки західніше та північно-західніше Вербового у Запорізькій області.

Що відомо про ворожі втрати протягом доби

Втрати ворога протягом доби на Таврійському напрямку склали 463 особи.

Окрім цього українськими військовими було знищено 64 одиниці ворожої техніки.