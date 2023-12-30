Армия РФ терпит многочисленные потери на Таврическом направлении — ОСУВ "Таврия"

По информации представителей Оперативно-стратегического командования Сил обороны Таврического направления, за сутки украинские военные ликвидировали более 450 преступников из армии РФ.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
Отмечается, что российские военные преступники начали активно использовать дроны-камикадзе.
По его словам, при этом уменьшилась активность вражеской артиллерии.
В течение суток на Таврическом направлении зафиксировано более 40 боевых столкновений.
Враг нанес 16 авиаударов и выпустил 12 ракет по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
Кроме этого, российские оккупанты 876 раз обстреливали позиции ВСУ по артиллерии.
На Донетчине в течение суток украинскими военными были отбиты 8 вражеских атак в районах Степного, Авдеевки и 21 атака у Северного, Первомайского и Невельского.
По его словам, украинские военные также продолжают сдерживать наступление армии РФ в районах Марьинки и Новомихайловки, где за сутки было отбито 9 вражеских атак.
В районе Шахтерска наступательных вражеских действий зафиксировано не было.
Также были отражены 2 вражеских атака западнее и северо-западнее Вербового в Запорожской области.
Что известно о вражеских потерях в течение суток
Потери врага в течение суток на Таврическом направлении составили 463 человека.
Кроме этого, украинскими военными были уничтожены 64 единицы вражеской техники.
8 танков;
12 ББМ;
6 артсистем;
2 СПГ (АГС);
29 БпЛА;
7 автомобилей.
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