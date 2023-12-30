Армия РФ терпит многочисленные потери на Таврическом направлении — ОСУВ "Таврия"

По информации представителей Оперативно-стратегического командования Сил обороны Таврического направления, за сутки украинские военные ликвидировали более 450 преступников из армии РФ.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

Отмечается, что российские военные преступники начали активно использовать дроны-камикадзе.

Оккупанты в течение последних трех дней активно используют дроны-камикдзе и пытаются удерживать показатель их боевого применения на уровне около 100 единиц в сутки, - отметил спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун. Поделиться

По его словам, при этом уменьшилась активность вражеской артиллерии.

В течение суток на Таврическом направлении зафиксировано более 40 боевых столкновений.

Враг нанес 16 авиаударов и выпустил 12 ракет по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, российские оккупанты 876 раз обстреливали позиции ВСУ по артиллерии.

На Донетчине в течение суток украинскими военными были отбиты 8 вражеских атак в районах Степного, Авдеевки и 21 атака у Северного, Первомайского и Невельского.

Он стабильно тяжел. Впрочем, в последние три дня уменьшилось количество атак, потому что враг продолжает активно действовать большими группами и количеством бронетехники, подчеркнул Штупун. Поделиться

По его словам, украинские военные также продолжают сдерживать наступление армии РФ в районах Марьинки и Новомихайловки, где за сутки было отбито 9 вражеских атак.

В районе Шахтерска наступательных вражеских действий зафиксировано не было.

Также были отражены 2 вражеских атака западнее и северо-западнее Вербового в Запорожской области.

Что известно о вражеских потерях в течение суток

Потери врага в течение суток на Таврическом направлении составили 463 человека.

Кроме этого, украинскими военными были уничтожены 64 единицы вражеской техники.