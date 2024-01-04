Армия РФ обстреляла Донецкую область из артиллерии и РСЗО. Есть погибшие и раненые

Российские оккупанты не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. Из-за обстрела города из "Градов", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница. В результате взрыва вражеского снаряда погиб в Екатериновке 68-летний мужчина. От смертельного ранения в собственном доме в Красногоровке погибла женщина 73 лет.

Российская армия массированно обстреляла Донецкую область

Российские террористы 4 января обстреляли населенные пункты Донецкой области из "Градов" и других видов вооружений. Погибших и раненых стало больше.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

Россияне не оставляют попыток уничтожить Авдеевку. В результате обстрела города из РСЗО "Град", находясь у себя дома, получила осколочное ранение спины местная жительница 55 лет.

Женщину госпитализировали для предоставления квалифицированной медицинской помощи, – говорится в сообщении. Поделиться

Также подразделения армии РФ по ствольной артиллерии обстреляли Екатериновку Покровского района. В результате взрыва вражеского снаряда погиб 68-летний мужчина. Его тело перед двором частного домовладения обнаружила дочь.

В больницу с переломом бедра и осколочным ранением головы доставили 86-летнего пенсионера.

Из того же оружия российские оккупанты нанесли удар по Красногоровке. От смертельного ранения в собственном доме погибла женщина 73 года. Осколок российского боеприпаса попал ей в висок.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города Донецкой области, особенно прифронтовые. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться.

Так, 3 января российские войска обстреляли Авдеевку ракетами. В результате были погибшие и раненые.

Также оккупанты обстреляли город Горняк и попали в жилой дом. Ранение получил ребенок.