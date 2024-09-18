Армія РФ обстріляла Марганець. Серед постраждалих є дитина

Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер — внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки — 43 та 69 років. Їхній стан — задовільний.