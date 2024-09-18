Армія РФ обстріляла Марганець. Серед постраждалих є дитина

Російські війська 18 вересня атакували з артилерії Марганець. Постраждала 9-річна дитина та дві жінки.
Головні тези:
- Російські війська відкрили вогонь з артилерії по Марганцю: постраждали 9-річний хлопчик та двох жінок.
- Дитина була госпіталізована в стані середньої тяжкості, тоді як стан двох жінок оцінюється як задовільний.
- Також РФ атакувала Нікополь, де загинув містянин, а жінка отримала серйозні поранення.
- Ситуація на Дніпропетровщині залишається напруженою через регулярні обстріли та напади російських військ та терористів.
- Необхідно прийняти ефективні заходи для захисту мирного населення від агресії Росії та забезпечення безпеки у регіоні.
Російські окупанти обстріляли Марганець: є постраждалі
Обстріл відбувся близько 15.00.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Росія обстріляла Нікополь
Також російські терористи 18 вересня атакували Нікополь. Внаслідок обстрілу у лікарні помер 42-річний містянин.
Удар по місту наніс дрон-камікадзе РФ
Поранено 36-річну жінку. Вона у тяжкому стані у медзакладі. Пошкоджена адмінбудівля.
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