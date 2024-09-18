Армія РФ обстріляла Марганець. Серед постраждалих є дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Марганець. Серед постраждалих є дитина

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Марганець

Російські війська 18 вересня атакували з артилерії Марганець. Постраждала 9-річна дитина та дві жінки.

Головні тези:

  • Російські війська відкрили вогонь з артилерії по Марганцю: постраждали 9-річний хлопчик та двох жінок.
  • Дитина була госпіталізована в стані середньої тяжкості, тоді як стан двох жінок оцінюється як задовільний.
  • Також РФ атакувала Нікополь, де загинув містянин, а жінка отримала серйозні поранення.
  • Ситуація на Дніпропетровщині залишається напруженою через регулярні обстріли та напади російських військ та терористів.
  • Необхідно прийняти ефективні заходи для захисту мирного населення від агресії Росії та забезпечення безпеки у регіоні.

Російські окупанти обстріляли Марганець: є постраждалі

Обстріл відбувся близько 15.00.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Знову потерпілі на Нікопольщині. Тепер — внаслідок артобстрілу Марганця. Постраждав 9-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Вдома будуть оговтуватися дві жінки — 43 та 69 років. Їхній стан — задовільний.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Росія обстріляла Нікополь

Також російські терористи 18 вересня атакували Нікополь. Внаслідок обстрілу у лікарні помер 42-річний містянин.

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Поранено 36-річну жінку. Вона у тяжкому стані у медзакладі. Пошкоджена адмінбудівля.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь — є поранені
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь
Категорія
Україна
Дата публікації
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Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула 16-річна дівчинка, ще троє людей поранено
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