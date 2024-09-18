Армия РФ обстреляла Марганец. Среди пострадавших есть ребенок

Снова пострадавшие на Никопольщине. Теперь — в результате артобстрела Марганца. Пострадал 9-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Дома будут приходить в себя две женщины — 43 и 69 лет. Их состояние — удовлетворительное.