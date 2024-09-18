Армия РФ обстреляла Марганец. Среди пострадавших есть ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Марганец. Среди пострадавших есть ребенок

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Марганец
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Российские войска 18 сентября атаковали из артиллерии Марганец. Пострадал 9-летний ребенок и две женщины.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли Марганец и Никополь, причинив вред мирному населению.
  • В результате атаки российских войск пострадали 9-летний ребенок и женщины, которые были госпитализированы с разными травмами.
  • Ситуация на Днепропетровщине остается напряженной из-за регулярных нападений и обстрелов российских войск.
  • Необходимо предпринять эффективные меры для защиты мирного населения от агрессивных действий России и обеспечения безопасности в регионе.

Российские оккупанты обстреляли Марганец: есть пострадавшие

Обстрел произошел около 15:00.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Снова пострадавшие на Никопольщине. Теперь — в результате артобстрела Марганца. Пострадал 9-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Дома будут приходить в себя две женщины — 43 и 69 лет. Их состояние — удовлетворительное.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепропетровской ОВА

Россия обстреляла Никополь

Также российские террористы атаковали 18 сентября Никополь. В результате обстрела в больнице скончался 42-летний горожанин.

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Ранена 36-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Повреждено админздание.

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