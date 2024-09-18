Армия РФ обстреляла Марганец. Среди пострадавших есть ребенок

Российские войска 18 сентября атаковали из артиллерии Марганец. Пострадал 9-летний ребенок и две женщины.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли Марганец и Никополь, причинив вред мирному населению.
- В результате атаки российских войск пострадали 9-летний ребенок и женщины, которые были госпитализированы с разными травмами.
- Ситуация на Днепропетровщине остается напряженной из-за регулярных нападений и обстрелов российских войск.
- Необходимо предпринять эффективные меры для защиты мирного населения от агрессивных действий России и обеспечения безопасности в регионе.
Российские оккупанты обстреляли Марганец: есть пострадавшие
Обстрел произошел около 15:00.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Россия обстреляла Никополь
Также российские террористы атаковали 18 сентября Никополь. В результате обстрела в больнице скончался 42-летний горожанин.
Удар по городу нанес дрон-камикадзе РФ
Ранена 36-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Повреждено админздание.
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