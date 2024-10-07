Армія РФ обстріляла Слов'янськ ― є загиблі та поранені

Російська армія ввечері 7 жовтня обстріляла Слов'янськ, унаслідок чого зазнали поранень шестеро людей, зокрема дворічна дитина. Одна людина загинула.
Головні тези:
- Армія РФ обстріляла Слов'янськ увечері 7 жовтня, що призвело до загибелі однієї людини та поранення шести інших, включно з малолітньою дитиною.
- Наслідки обстрілу Слов'янська виявились в пошкодженні шести будівель.
- Офіційні джерела підтверджують факт обстрілу та зазначають, що наразі працюють правоохоронні органи та служби надзвичайних ситуацій на місці події.
Армія РФ обстріляла Слов'янськ: є жертви
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пізніше Філашкін додав, що вже відомо про шістьох поранених.
Зазначається, що у місті внаслідок обстрілу пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля і 2 автомобілі.
На місці працюють органи влади та відповідні служби.
О 19:30 cтало відомо, що кількість жертв зросла до 1 загиблого і 6 поранених.
РФ обстріляла ТЕС у Слов’янську
Російські терористи вдарили у Великдень по Слов'янській ТЕС.
Про це “Суспільному Донбас” повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.
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