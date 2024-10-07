Армія РФ обстріляла Слов'янськ ― є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Слов'янськ ― є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Слов'янськ

Російська армія ввечері 7 жовтня обстріляла Слов'янськ, унаслідок чого зазнали поранень шестеро людей, зокрема дворічна дитина. Одна людина загинула.

Головні тези:

  • Армія РФ обстріляла Слов'янськ увечері 7 жовтня, що призвело до загибелі однієї людини та поранення шести інших, включно з малолітньою дитиною.
  • Наслідки обстрілу Слов'янська виявились в пошкодженні шести будівель.
  • Офіційні джерела підтверджують факт обстрілу та зазначають, що наразі працюють правоохоронні органи та служби надзвичайних ситуацій на місці події.

Армія РФ обстріляла Слов'янськ: є жертви

Щонайменше 5 людей поранено — такі попередні наслідки обстрілу Слов'янська. Серед поранених — 2-річна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Пізніше Філашкін додав, що вже відомо про шістьох поранених.

Зазначається, що у місті внаслідок обстрілу пошкоджені шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівля і 2 автомобілі.

На місці працюють органи влади та відповідні служби.

О 19:30 cтало відомо, що кількість жертв зросла до 1 загиблого і 6 поранених.

РФ обстріляла ТЕС у Слов’янську

Російські терористи вдарили у Великдень по Слов'янській ТЕС.

Про це “Суспільному Донбас” повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції.

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