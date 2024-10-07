Российская армия вечером 7 октября обстреляла Славянск, в результате чего получили ранения шесть человек, в том числе двухлетний ребенок. Один человек погиб.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла Славянск вечером 7 октября, что привело к гибели одного человека и ранению шести других, включая малолетнего ребенка.
- Последствия обстрела Славянска: ранения шести человек, повреждение шести построек, включая ТЭС.
- Официальные источники подтверждают факт обстрела и отмечают активную работу правоохранительных органов и служб чрезвычайных ситуаций на месте происшествия.
- Среди раненых при обстреле города есть 2-летняя девочка, которая была госпитализирована с незначительными травмами.
- Обстрел ТЭС в Славянске также подтвержден. Российские террористы нанесли удар по станции, что привело к повреждению ряда объектов.
Армия РФ обстреляла Славянск: есть жертвы
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Позже Филашкин добавил, что уже известно о шести раненых.
Отмечается, что в городе в результате обстрела повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля.
На месте работают органы и соответствующие службы.
В 19:30 стало известно, что число жертв возросло до 1 погибшего и 6 раненых.
РФ обстреляла ТЭС в Славянске
Российские террористы ударили в Пасху по Славянской ТЭС.
Об этом "Общественному Донбассу" сообщил заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин.
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