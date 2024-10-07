Армия РФ обстреляла Славянск ― есть погибшие и раненые

Российская армия вечером 7 октября обстреляла Славянск, в результате чего получили ранения шесть человек, в том числе двухлетний ребенок. Один человек погиб.

Армия РФ обстреляла Славянск: есть жертвы

По меньшей мере, 5 человек ранены — таковы предварительные последствия обстрела Славянска. Среди раненых — 2-летняя девочка, она получила незначительные ранения и доставлена в больницу. Поделиться

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Позже Филашкин добавил, что уже известно о шести раненых.

Отмечается, что в городе в результате обстрела повреждены шесть многоэтажек, предприятие, админздание и 2 автомобиля.

На месте работают органы и соответствующие службы.

В 19:30 стало известно, что число жертв возросло до 1 погибшего и 6 раненых.

РФ обстреляла ТЭС в Славянске

Российские террористы ударили в Пасху по Славянской ТЭС.

Об этом "Общественному Донбассу" сообщил заместитель начальника николаевской МВА Владимир Проскунин.