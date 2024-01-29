Армія РФ обстріляла Сумщину. Є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Сумщину. Є загиблі та поранені

Обстріл армією РФ Сумщини
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ масовано обстріляла з артилерії прикордонні районі Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані руйнування житлових будинків. Є загиблі та поранені. 

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ прикордонних районів на Сумщині

За інформацією представників Сумської ОВА, російські окупанти з дронів скинули вибухівку на території Юнаківської громади.

Через ворожу атаку загинув один місцевий житель.

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли територію громади з мінометів та артилерії.

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду.

В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

Що відомо про безпекову ситуацію у Сумській області

Як зазначає речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наразі українські військові фіксують збільшення спроб російських військових злочинці проникнути на територію України через Сумську область за допомогою диверсійно-розвідувальних груп.

За останній час найбільш активний напрямок, який вони використовують - це Сумщина, - підкреслює Демченко.

Однак він також підкреслив, що ворожі ДРГ також активно діють на кордоні із Харківською областю.

При цьому Демченко відзначив зменшення активності ворожих ДРГ на кордоні із Чернігівською областю, попри те, що рік тому це був найактивніший напрямок діяльності ворожих ДРГ.

Також Демченко висловився про ситуацію на північному кордоні нашої країни, та постійні російські обстріли в цьому регіоні.

Щоденно країна-терорист продовжує обстрілювати територію України в межах Чернігівської, Сумської, Харківської області. З початку цього року, фактично майже за місяць, нашими нарядами зафіксовано більше 1900 обстрілів, які здійснила Росія зі своєї території, і застосовує вона різноманітне озброєння: артилерію, міномети, але також є інші засоби, включаючі авіацію, - підкреслив речник ДПСУ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські ДРГ активізувались у Сумській та Харківській області — ДПСУ
ДПСУ
Російські ДРГ активізувались у Сумській та Харківській області — ДПСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія обстріляла з артилерії Сумську область. Є загибла та руйнування
Сумська обласна прокуратура
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська ДРГ розстріляла двох людей у Сумській області — що відомо
Сумська ОВА
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим