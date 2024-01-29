Армія РФ обстріляла Сумщину. Є загиблі та поранені

Злочинна армія РФ масовано обстріляла з артилерії прикордонні районі Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані руйнування житлових будинків. Є загиблі та поранені.

Що відомо про наслідки обстрілів армією РФ прикордонних районів на Сумщині

За інформацією представників Сумської ОВА, російські окупанти з дронів скинули вибухівку на території Юнаківської громади.

Через ворожу атаку загинув один місцевий житель.

Окрім цього російські військові злочинці обстріляли територію громади з мінометів та артилерії.

Окрім цього вдень з мінометів було обстріляно Зноб-Новгородську громаду.

В результаті цього загинули три особи, та ще одна була поранена.

Що відомо про безпекову ситуацію у Сумській області

Як зазначає речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наразі українські військові фіксують збільшення спроб російських військових злочинці проникнути на територію України через Сумську область за допомогою диверсійно-розвідувальних груп.

За останній час найбільш активний напрямок, який вони використовують - це Сумщина, - підкреслює Демченко. Поширити

Однак він також підкреслив, що ворожі ДРГ також активно діють на кордоні із Харківською областю.

При цьому Демченко відзначив зменшення активності ворожих ДРГ на кордоні із Чернігівською областю, попри те, що рік тому це був найактивніший напрямок діяльності ворожих ДРГ.

Також Демченко висловився про ситуацію на північному кордоні нашої країни, та постійні російські обстріли в цьому регіоні.