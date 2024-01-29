Армия РФ обстреляла Сумскую область. Есть погибшие и раненые

Преступная армия РФ массированно обстреляла из артиллерии приграничные районы Сумской области. В результате вражеского обстрела зафиксированы разрушения жилых домов. Есть погибшие и раненые.

Что известно о последствиях обстрелов армией РФ приграничных районов Сумской области

По информации представителей Сумской ОВА, российские оккупанты с дронов сбросили взрывчатку на территории Юнаковской общины.

Из-за вражеской атаки погиб один местный житель.

Кроме этого, российские военные преступники обстреляли территорию общины из минометов и артиллерии.

Кроме этого днем из минометов была обстреляна Зноб-Новгородская община.

В результате погибли три человека, и еще один был ранен.

Что известно о ситуации с безопасностью в Сумской области

Как отмечает спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, украинские военные фиксируют увеличение попыток российских военных преступники проникнуть на территорию Украины через Сумскую область с помощью диверсионно-разведывательных групп.

За последнее время наиболее активное направление, которое они используют – это Сумщина, – подчеркивает Демченко. Поделиться

Однако он также подчеркнул, что вражеские ВРГ также активно действуют на границе с Харьковской областью.

При этом Демченко отметил уменьшение активности вражеских ВРГ на границе с Черниговской областью, несмотря на то, что год назад это было активное направление деятельности вражеских ВРГ.

Также Демченко высказался о ситуации на северной границе нашей страны и постоянных российских обстрелах в этом регионе.