Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загиблий та поранений

Російські терористи знову атакували з повітря Кізомис Херсонської області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.
Росія обстріляла Кізомис: загинув чоловік
29 квітня російська армія обстріляла село Кізомис у Херсонській області, у результаті чого помер 60-річний місцевий житель.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін поінформував, що ЗС РФ атакували Кізомис, обстрілюючи людські будинки. Унаслідок цього постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі, та через російську агресію отримав вибухову травму й поранення ноги.
Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу також поранено 37-річного чоловіка.
37-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.
Військові РФ атакували цивільних у Херсонській області з дрона
На Херсонщині 26 квітня росіяни знову атакували з дрона цивільну автівку, 60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, на Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.
В ОВА інформують, що 60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок. Їх доставили у лікарню. Медики надали першу медичну допомогу потерпілим. Госпіталізації вони не потребують.
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