Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загиблий та поранений

Російські терористи знову атакували з повітря Кізомис Херсонської області. Відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Росія обстріляла Кізомис: загинув чоловік

29 квітня російська армія обстріляла село Кізомис у Херсонській області, у результаті чого помер 60-річний місцевий житель.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін поінформував, що ЗС РФ атакували Кізомис, обстрілюючи людські будинки. Унаслідок цього постраждав 60-річний чоловік, який перебував на городі, та через російську агресію отримав вибухову травму й поранення ноги.

Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні. Олександр Прокудін Керівник Херсонської ОВА

Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 квітня близько 11:30 армія РФ вкотре обстріляла один із населених пунктів Білозерської громади. Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. Поширити

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок обстрілу також поранено 37-річного чоловіка.

37-річний чоловік отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.

Військові РФ атакували цивільних у Херсонській області з дрона

На Херсонщині 26 квітня росіяни знову атакували з дрона цивільну автівку, 60-річний чоловік та 64-річна жінка отримали уламкові поранення кінцівок.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

За два дні російські війська атакували третю цивільні автівку з дрона. Поширити

Як зазначається, на Нововоронцовській трасі внаслідок скидання вибухового предмета на автомобіль постраждали двоє людей.