Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибший и раненый

Российские террористы снова атаковали с воздуха Кизомыс Херсонской области. Известно об одном погибшем и одном раненом.
Россия обстреляла Кизомыс: погиб мужчина
29 апреля российская армия обстреляла село Кизомыс в Херсонской области, в результате чего скончался 60-летний местный житель.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Прокудин проинформировал, что ВС РФ атаковали Кизомыс, обстреливая частные дома. В результате пострадал находившийся на огороде 60-летний мужчина, который из-за российской агрессии получил взрывную травму и ранение ноги.
Херсонская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Позднее в Херсонской ОВА сообщили, что в результате обстрела также ранен 37-летний мужчина.
37-летний мужчина получил взрывную травму, осколковые ранения предплечья и туловища, а также перелом ребра и конечности.
Военные РФ атаковали гражданских в Херсонской области с дрона
В Херсонской области 26 апреля россияне снова атаковали с дрона гражданский автомобиль, 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколковые ранения конечностей.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Как отмечается, на Нововоронцовской трассе в результате сброса взрывного предмета на автомобиль пострадали два человека.
В ОВА информируют, что 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили обломочные ранения конечностей. Их доставили в больницу. Медики предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим. В госпитализации они не нуждаются.
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