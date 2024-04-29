Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсонскую область. Есть погибший и раненый

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Кизомыс
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Российские террористы снова атаковали с воздуха Кизомыс Херсонской области. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Россия обстреляла Кизомыс: погиб мужчина

29 апреля российская армия обстреляла село Кизомыс в Херсонской области, в результате чего скончался 60-летний местный житель.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин проинформировал, что ВС РФ атаковали Кизомыс, обстреливая частные дома. В результате пострадал находившийся на огороде 60-летний мужчина, который из-за российской агрессии получил взрывную травму и ранение ноги.

Тяжелые травмы получил 60-летний местный житель. К сожалению, ранения оказались смертельными. Сердце мужчины остановилось по дороге в больницу.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Руководитель Херсонской ОВА

Херсонская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 29 апреля около 11:30 армия РФ в очередной раз обстреляла один из населенных пунктов Белозерской общины. Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Позднее в Херсонской ОВА сообщили, что в результате обстрела также ранен 37-летний мужчина.

37-летний мужчина получил взрывную травму, осколковые ранения предплечья и туловища, а также перелом ребра и конечности.

Военные РФ атаковали гражданских в Херсонской области с дрона

В Херсонской области 26 апреля россияне снова атаковали с дрона гражданский автомобиль, 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколковые ранения конечностей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

За два дня российские войска атаковали третью гражданскую машину из дрона.

Как отмечается, на Нововоронцовской трассе в результате сброса взрывного предмета на автомобиль пострадали два человека.

В ОВА информируют, что 60-летний мужчина и 64-летняя женщина получили обломочные ранения конечностей. Их доставили в больницу. Медики предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим. В госпитализации они не нуждаются.

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