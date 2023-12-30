Армія РФ обстріляла Запорізьку область із РСЗВ. Є жертва

Російські загарбники атакували місто Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.
Армія РФ обстріляла Запорізьку область
За його словами, о 12:10 росіяни цинічно обстріляв житлову забудову міста Степногірськ з РСЗВ.
Масована атака
Росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.
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