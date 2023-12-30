Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО. Есть жертва

Российские захватчики атаковали город Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина.
Армия РФ обстреляла Запорожскую область
По его словам, в 12:10 россияне цинично обстреляли жилую застройку города Степногорск из РСЗО.
Массированная атака
Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.
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