Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО. Есть жертва
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Запорожскую область из РСЗО. Есть жертва

Юрий Малашко / Запорожская ОВА
обстрел
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Российские захватчики атаковали город Степногорск в Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Армия РФ обстреляла Запорожскую область

По его словам, в 12:10 россияне цинично обстреляли жилую застройку города Степногорск из РСЗО.

Эта атака отняла жизнь 43-летнего местного жителя. Сегодня погибший мужчина праздновал свой день рождения, – добавил глава ОВА.

Массированная атака

Россияне вчера выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Запорожской, Сумской, Львовской, Днепропетровской областях. Под ударом находились дома, ТРЦ, роддом, объекты критической инфраструктуры.

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