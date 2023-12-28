Армия РФ снова обстреляла Херсон. Есть пострадавшие

Российские оккупанты целый вечер 28 декабря бьют по жилым домам Херсона. Мирные жители пострадали от пожаров, спровоцированных обстрелами.
Армия РФ снова атаковала Херсон с воздуха
Военные Российской Федерации снова атаковали Херсон вечером четверга, 28 декабря. В городе повреждены жилые дома, есть пострадавшие.
Об этом сообщает в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, по состоянию на 19:25 известно о двух пострадавших. Одна из них – 92-летняя женщина. Медики диагностировали у нее отравление продуктами горения.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обстрел вокзала в Херсоне 26 декабря
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщает, что на вокзале Херсона на время обстрела около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.
Двое гражданских получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.
Еще двое полицейских получили осколочные ранения.
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