Армия РФ снова обстреляла Херсон. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова обстреляла Херсон. Есть пострадавшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
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Российские оккупанты целый вечер 28 декабря бьют по жилым домам Херсона. Мирные жители пострадали от пожаров, спровоцированных обстрелами.

Армия РФ снова атаковала Херсон с воздуха

Военные Российской Федерации снова атаковали Херсон вечером четверга, 28 декабря. В городе повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщает в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты бьют по жилым домам. Кое-где на местах попадания бушуют пожары, – пишет Александр Прокудин.

По его словам, по состоянию на 19:25 известно о двух пострадавших. Одна из них – 92-летняя женщина. Медики диагностировали у нее отравление продуктами горения.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обстрел вокзала в Херсоне 26 декабря

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщает, что на вокзале Херсона на время обстрела около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

В это время враг начал массированный обстрел города. Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места.

Двое гражданских получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.

К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей.

Еще двое полицейских получили осколочные ранения.

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