Как выглядит вокзал в Херсоне после массированного обстрела РФ – видео
Категория
Украина
Дата публикации

Как выглядит вокзал в Херсоне после массированного обстрела РФ – видео

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Вокзал
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Российские оккупанты 26 декабря обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Появилось новое видео с последствиями массированного обстрела.

В сети опубликовали видео вокзала в Херсоне после обстрела РФ

На опубликованном видео можно увидеть, что после российской атаки вокзала в Херсоне значительно пострадало само здание. Также разрушены фасады вокруг вокзала.

Боль и злоба. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Несколькочасовое кошмар жилых кварталов, - написал главв Херсонской ОВА Прокудин.

Что известно об обстреле Херсона

Напомним, 26 декабря российские террористы массированно обстреливали Херсон и область. Известно, что за сутки оккупанты 161 раз атаковали регион разными видами оружия. По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

В результате обстрелов погибли три человека, 16 - ранены.

В частности, 26 декабря российская армия ударила по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников "Укрзализныци", повреждены вокзал и подвижной состав.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что на вокзале Херсона на время обстрела около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

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