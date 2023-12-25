Войска РФ попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне

Российские оккупанты за несколько дней уничтожили уже третью базу с гуманитарной помощью в Херсоне, сообщили в Красном Кресте.
Россияне попали по базе с гуманитаркой в Херсоне
Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш склад гуманитарной помощи, состав Красного Креста…
Били "Шахедами", избивали прицельно. В наш состав, например, прилетело три "Шахеда"; сгорело все".
По словам Тараненко, россияне "перешли на баллистику, от которой тяжело скрываться".
Ситуация в Херсонской области
По данным ОВА, за минувшие сутки российские войска совершили 88 обстрелов области, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них – 2 ракетных.
В Херсоне враг выпустил 71 снаряд, попав в жилые кварталы, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
За сутки погибли 4 человека, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок.
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