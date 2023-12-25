Войска РФ попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне

обстрел
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Российские оккупанты за несколько дней уничтожили уже третью базу с гуманитарной помощью в Херсоне, сообщили в Красном Кресте.

Россияне попали по базе с гуманитаркой в Херсоне

Российские войска разрушили уже третью базу, они бьют по гуманитарным центрам, сказал командир херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко.

Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш склад гуманитарной помощи, состав Красного Креста…

Били "Шахедами", избивали прицельно. В наш состав, например, прилетело три "Шахеда"; сгорело все".

По словам Тараненко, россияне "перешли на баллистику, от которой тяжело скрываться".

Ситуация в Херсонской области

По данным ОВА, за минувшие сутки российские войска совершили 88 обстрелов области, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них – 2 ракетных.

В Херсоне враг выпустил 71 снаряд, попав в жилые кварталы, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

За сутки погибли 4 человека, еще 9 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

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