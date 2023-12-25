Війська РФ влучили вже по третій базі з гуманітаркою у Херсоні

Російські окупанти за декілька днів знищили вже третю базу з гуманітарною допомогою у Херсоні, повідомили у Червоному Хресті.
Росіяни влучили по базі з гуманітаркою у Херсоні
Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста.
Били "Шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "Шахеди"; згоріло все".
За словами Тараненка, росіяни "перейшли на балістику, від якої важко ховатися".
Ситуація в Херсонській області
За даними ОВА, за минулу добу російські війська здійснили 88 обстрілів області, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних.
По Херсону ворог випустив 71 снаряд, поціливши у житлові квартали, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.
За добу загинули 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них - 1 дитина.
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