Війська РФ влучили вже по третій базі з гуманітаркою у Херсоні

Російські окупанти за декілька днів знищили вже третю базу з гуманітарною допомогою у Херсоні, повідомили у Червоному Хресті.

Росіяни влучили по базі з гуманітаркою у Херсоні

Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах, - сказав командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко. Поширити

Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоного Хреста.

Били "Шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "Шахеди"; згоріло все".

За словами Тараненка, росіяни "перейшли на балістику, від якої важко ховатися".

Ситуація в Херсонській області

За даними ОВА, за минулу добу російські війська здійснили 88 обстрілів області, випустивши 425 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, БПЛА та авіації, з них - 2 ракетних.

По Херсону ворог випустив 71 снаряд, поціливши у житлові квартали, медичні установи, навчальний заклад та об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні.

За добу загинули 4 людини загинули, ще 9 - дістали поранення, із них - 1 дитина.