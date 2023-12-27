Як виглядає вокзал у Херсоні після масованого обстрілу РФ — відео

Російські окупанти 26 грудня обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. З'явилося нове відео з наслідками масованого обстрілу.

У мережі опублікували відео вокзалу у Херсоні після обстрілу РФ

На опублікованому відео можна побачити, що після російської атаки вокзалу у Херсоні значно постраждала сама будівля. Також зруйновані фасади довкола вокзалу.

Біль та злість. Такі емоції виникають, коли дивишся, як окупанти знущаються над Херсоном. Черговий нечуваний терор. Удари по евакуаційному поїзду. Кількагодинне кошмарення житлових кварталів, - написав главв Херсонської ОВА Прокудін. Поширити

Що відомо про обстріл Херсону

Нагадаємо, 26 грудня російські терористи масовано обстрілювали Херсон та область. Відомо, що за добу окупанти 161 раз атакували регіон різними видами зброї. По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Внаслідок обстрілів загинули три людини, 16 - поранені.

Зокрема, 26 грудня російська армія вдарила по евакуаційному потягу у Херсоні. Поранено кількох співробітників "Укрзалізниці", пошкоджено вокзал та рухомий склад.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що на вокзалі Херсона на час обстрілу близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.