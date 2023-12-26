Обстріл вокзалу в Херсоні. Загинув поліцейський, четверо людей поранено

Під час російського обстрілу вокзалу в Херсоні 26 грудня загинув лейтенант поліції. Поранення отримали двоє поліцейських та двоє цивільних.

Обстріл вокзалу в Херсоні 26 грудня

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє, що на вокзалі Херсона на час обстрілу близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.

В цей час ворог розпочав масований обстріл міста. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Поширити

Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Поширити

Ще двоє поліцейських отримали осколкові поранення.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав відео херсонського вокзалу у перші хвилини після російського удару.

Обстріли Херсонщини 26 грудня

Прокудін впродовж дня кілька разів повідомив про обстріли міста та області.

Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Загинув 71-річний чоловік.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Одна людина загинула.

У Чорнобаївці поранення отримали 4 людини.

Станом на 18:45 російські війська вже більше двох годин атакували Херсон з різного озброєння.