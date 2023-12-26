Обстріл вокзалу в Херсоні. Загинув поліцейський, четверо людей поранено

Під час російського обстрілу вокзалу в Херсоні 26 грудня загинув лейтенант поліції. Поранення отримали двоє поліцейських та двоє цивільних.
Обстріл вокзалу в Херсоні 26 грудня
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє, що на вокзалі Херсона на час обстрілу близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.
Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.
Ще двоє поліцейських отримали осколкові поранення.
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав відео херсонського вокзалу у перші хвилини після російського удару.
Обстріли Херсонщини 26 грудня
Прокудін впродовж дня кілька разів повідомив про обстріли міста та області.
Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Загинув 71-річний чоловік.
Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Одна людина загинула.
У Чорнобаївці поранення отримали 4 людини.
Станом на 18:45 російські війська вже більше двох годин атакували Херсон з різного озброєння.
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