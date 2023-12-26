Війська РФ вдарили по евакуаційному потягу на вокзалі Херсона — Зеленський

26 грудня російська армія вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні. Кількість жертв встановлюється. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Росія вдарила по вокзалу Херсона
В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок російського обстрілу залізничного вокзалу Херсона пошкоджені будівля вокзалу та рухомий склад. Декілька працівників поранені, пасажири перебувають в укритті.
Обстріли Херсонщини 26 грудня
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін впродовж дня кілька разів повідомив про обстріли міста та області.
Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.
Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Одна людина загинула.
Близько 17:00 російські війська масовано обстріляли Херсон. У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік.
Також окупанти обстріляли Чорнобаївку, поранення отримали 4 людини.
Станом на 18:45 російські війська вже більше двох годин атакували Херсон з різного озброєння.
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