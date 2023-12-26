Війська РФ вдарили по евакуаційному потягу на вокзалі Херсона — Зеленський

26 грудня російська армія вдарила по евакуаційному потягу на залізничному вокзалі в Херсоні. Кількість жертв встановлюється. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Росія вдарила по вокзалу Херсона

Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами. Поширити

В Укрзалізниці повідомили, що внаслідок російського обстрілу залізничного вокзалу Херсона пошкоджені будівля вокзалу та рухомий склад. Декілька працівників поранені, пасажири перебувають в укритті.

Обстріли Херсонщини 26 грудня

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін впродовж дня кілька разів повідомив про обстріли міста та області.

Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Одна людина загинула.

Близько 17:00 російські війська масовано обстріляли Херсон. У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік.

Також окупанти обстріляли Чорнобаївку, поранення отримали 4 людини.

Станом на 18:45 російські війська вже більше двох годин атакували Херсон з різного озброєння.