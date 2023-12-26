Войска РФ ударили по эвакуационному поезду на вокзале Херсона — Зеленский

26 декабря российская армия ударила по эвакуационному поезду на железнодорожном вокзале в Херсоне. Число жертв устанавливается. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Россия ударила по вокзалу Херсона
В Укрзалізниці сообщили, что в результате российских обстрелов железнодорожного вокзала Херсона повреждены здание вокзала и подвижной состав. Несколько человек ранены, пассажиры находятся в укрытии.
Обстрелы Херсона 26 декабря
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в течение дня несколько раз сообщил об обстрелах города и области.
В полдень по Никольскому зафиксировано не менее 26 "прилетов". Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.
Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Один человек погиб.
Около 17:00 российские войска массированно обстреляли Херсон. В Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина.
Также оккупанты обстреляли Чернобаевку, ранения получили 4 человека.
По состоянию на 18:45 российские войска уже более двух часов атаковали Херсон с разного вооружения.
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