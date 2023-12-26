Войска РФ ударили по эвакуационному поезду на вокзале Херсона — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по эвакуационному поезду на вокзале Херсона — Зеленский

Владимир Зеленский
Херсон
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26 декабря российская армия ударила по эвакуационному поезду на железнодорожном вокзале в Херсоне. Число жертв устанавливается. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Россия ударила по вокзалу Херсона

Только что был доклад об обстреле Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами.

В Укрзалізниці сообщили, что в результате российских обстрелов железнодорожного вокзала Херсона повреждены здание вокзала и подвижной состав. Несколько человек ранены, пассажиры находятся в укрытии.

Обстрелы Херсона 26 декабря

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в течение дня несколько раз сообщил об обстрелах города и области.

В полдень по Никольскому зафиксировано не менее 26 "прилетов". Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. Один человек погиб.

Около 17:00 российские войска массированно обстреляли Херсон. В Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина.

Также оккупанты обстреляли Чернобаевку, ранения получили 4 человека.

По состоянию на 18:45 российские войска уже более двух часов атаковали Херсон с разного вооружения.

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