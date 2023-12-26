Обстрел вокзала в Херсоне. Погиб полицейский, четыре человека ранены

В ходе российского обстрела вокзала в Херсоне 26 декабря погиб лейтенант полиции. Ранения получили двое полицейских и двое гражданских.
Обстрел вокзала в Херсоне 26 декабря
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщает, что на вокзале Херсона на время обстрела около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.
Двое гражданских получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.
Еще двое полицейских получили осколочные ранения.
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин показал видео херсонского вокзала в первые минуты после российского удара.
Обстрелы Херсона 26 декабря
Прокудин в течение дня несколько раз сообщил об обстрелах города и области.
В полдень по Никольскому зафиксировано не менее 26 "прилетов". Погиб 71-летний мужчина.
Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинко. Один человек погиб.
В Чернобаевке ранения получили 4 человека.
По состоянию на 18:45 российские войска уже более двух часов атаковали Херсон по разному вооружению.
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