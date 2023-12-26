Обстрел вокзала в Херсоне. Погиб полицейский, четыре человека ранены

В ходе российского обстрела вокзала в Херсоне 26 декабря погиб лейтенант полиции. Ранения получили двое полицейских и двое гражданских.

Обстрел вокзала в Херсоне 26 декабря

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщает, что на вокзале Херсона на время обстрела около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

В это время враг начал массированный обстрел города. Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места. Поделиться

Двое гражданских получили осколочные ранения, им оказывают медицинскую помощь.

К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Поделиться

Еще двое полицейских получили осколочные ранения.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин показал видео херсонского вокзала в первые минуты после российского удара.

Обстрелы Херсона 26 декабря

Прокудин в течение дня несколько раз сообщил об обстрелах города и области.

В полдень по Никольскому зафиксировано не менее 26 "прилетов". Погиб 71-летний мужчина.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинко. Один человек погиб.

В Чернобаевке ранения получили 4 человека.

По состоянию на 18:45 российские войска уже более двух часов атаковали Херсон по разному вооружению.