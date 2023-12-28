Армія РФ знову обстріляла Херсон. Є постраждалі

Російські окупанти цілий вечір 28 грудня бʼють по житлових будинках Херсона. Мирні мешканці постраждали від пожеж, спровокованих обстрілами.
Армія РФ знову атакувала Херсон з повітря
Військові Російської Федерації знову атакували Херсон ввечері четверга, 28 грудня. У місті пошкоджено житлові будинки, також є постраждалі.
Про це повідомляє у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, станом на 19:25 відомо про двох постраждалих. Одна з них – 92-річна жінка. Медики діагностували у неї отруєння продуктами горіння.
Потерпілим надається медична допомога.
Обстріл вокзалу в Херсоні 26 грудня
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє, що на вокзалі Херсона на час обстрілу близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.
Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.
Ще двоє поліцейських отримали осколкові поранення.
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