Армія РФ знову обстріляла Херсон. Є постраждалі

Російські окупанти цілий вечір 28 грудня бʼють по житлових будинках Херсона. Мирні мешканці постраждали від пожеж, спровокованих обстрілами.

Армія РФ знову атакувала Херсон з повітря

Військові Російської Федерації знову атакували Херсон ввечері четверга, 28 грудня. У місті пошкоджено житлові будинки, також є постраждалі.

Про це повідомляє у Telegram керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі, – пише Олександр Прокудін. Поширити

За його словами, станом на 19:25 відомо про двох постраждалих. Одна з них – 92-річна жінка. Медики діагностували у неї отруєння продуктами горіння.

Потерпілим надається медична допомога.

Обстріл вокзалу в Херсоні 26 грудня

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляє, що на вокзалі Херсона на час обстрілу близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.

В цей час ворог розпочав масований обстріл міста. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Поширити

Двоє цивільних отримали осколкові поранення, їм надають медичну допомогу.

На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Поширити

Ще двоє поліцейських отримали осколкові поранення.