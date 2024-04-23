Радник мера окупованого злочинною армією РФ Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що наразі кремлівські загарбники перекидають додаткові сили в райони Мар'їнки та Часового Яру на Донеччині.
Що відомо про перекидання армією додаткових сил в райони Мар’їнки та Часового Яру
Андрющенко підкреслив, що додаткові сили в райони Мар’їнки та Часового Яру перекидаються переважно з під Бердянська.
Що відбувається в районі Часового Яру та на інших напрямках
За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, злочинна армія РФ намагається взяти під контроль Іванівське та вийти на околиці Богданівки аби прорватись до Часового Яру.
Він зазначив, що протягом останніх днів ситуація на східному фронті ще більше загострилась.
При цьому спікер наголосив, що найгарячішими напрямками є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський.
Він зазначив, що окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки та прорватися до Часового Яру.
Речник уточнив, що ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку населеного пункту Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного. При цьому противник продовжує штурмувати район Красногорівки.
Між тим в ефірі телеканалу “Еспресо” Волошин підкреслив, що в селищі Очеретине поблизу Авдіївки російські окупанти зайняли південну частину населеного пункту.
За словами Волошина, окупанти застосовують весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, та намагаються закріпитися в південній частині Очеретиного.
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