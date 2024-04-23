Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в настоящее время кремлевские захватчики опрокидывают дополнительные силы в районы Марьинки и Часового Яра в Донецкой области.
Что известно о опрокидывании армией дополнительных сил в районы Марьинки и Часового Яра
Андрющенко подчеркнул, что дополнительные силы в районы Марьинки и Часового Яра перебрасываются преимущественно из под Бердянска.
Что происходит в районе Часового Яра и других направлениях
По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, преступная армия РФ пытается взять под контроль Ивановское и выйти на окраины Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр.
Он отметил, что в последние дни ситуация на восточном фронте еще более обострилась.
При этом спикер подчеркнул, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.
Он отметил, что оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться в Часов Яр.
Спикер уточнил, что враг несколько уменьшил количество массированных атак в направлении населенного пункта Бердичи и пытается обойти село со стороны Очеретино. При этом противник продолжает штурмовать район Красногоровки.
Между тем в эфире телеканала "Эспрессо" Волошин подчеркнул, что в поселке Очеретино вблизи Авдеевки российские оккупанты заняли южную часть населенного пункта.
По словам Волошина, оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические ядовитые вещества, и пытаются закрепиться в южной части Очеретиного.
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