Советник мэра оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в настоящее время кремлевские захватчики опрокидывают дополнительные силы в районы Марьинки и Часового Яра в Донецкой области.

Что известно о опрокидывании армией дополнительных сил в районы Марьинки и Часового Яра

Андрющенко подчеркнул, что дополнительные силы в районы Марьинки и Часового Яра перебрасываются преимущественно из под Бердянска.

Это значит, что где-то из Крыма, из-под Мелитополя они это тянут на усиление Марьинки и на усиление Часового Яра для дальнейшего давления на нас. Также мы видим, что заходят подразделения десантные, которые затем принимают участие в штурме Часового Яра. То есть видим через Мариуполь точно приоритет на сегодняшний день — север Донецкой области. Частично продолжаются перемещения и в сторону Запорожской области — это боекомплекты и топливозаправщики. Однако их системность и частота не совпадают с той, что мы фиксируем с точки зрения севера, — подчеркнул Андрющенко. Поделиться

Что происходит в районе Часового Яра и других направлениях

По информации спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, преступная армия РФ пытается взять под контроль Ивановское и выйти на окраины Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр.

Он отметил, что в последние дни ситуация на восточном фронте еще более обострилась.

При этом спикер подчеркнул, что самыми горячими направлениями являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.

Вражеская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники разных типов, так и авиацию, которая наносит удары КАБам и ФАБам, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Он отметил, что оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться в Часов Яр.

Спикер уточнил, что враг несколько уменьшил количество массированных атак в направлении населенного пункта Бердичи и пытается обойти село со стороны Очеретино. При этом противник продолжает штурмовать район Красногоровки.

Между тем в эфире телеканала "Эспрессо" Волошин подчеркнул, что в поселке Очеретино вблизи Авдеевки российские оккупанты заняли южную часть населенного пункта.

В настоящее время подавляющая часть поселка контролируется силами обороны. Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, направленные на избиение противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации в этом направлении, — пояснил Волошин. Поделиться

По словам Волошина, оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические ядовитые вещества, и пытаются закрепиться в южной части Очеретиного.