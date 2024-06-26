За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, окупаційна армія РФ на тлі великих втрат перекидає додаткові сили у зону бойових дій на Харківщині.
Головні тези:
- Окупаційна армія РФ перекидає резерви на Харківщину через великі втрати на фронті.
- Підтверджено перекидання однієї мотопіхотної бригади зі складу 51-ї армії на Харківський напрямок.
- Російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання через великі втрати.
- Бої на Харківщині та інших напрямках показують активні дії українських військових у відбитті ворожих атак.
- Кількість ворожих атак на різних напрямках зросла, українські військові відстоюють свої позиції в боях з окупаційною армією РФ.
Що відомо про перекидання армією РФ додаткових резервів на Харківщину
Аналітик зазначив, що наразі, за наявними даними, наразі окупаційна армія РФ має близько 170 тис військових, розтягнутих уздовж лінії фронту.
При цьому їхні резерви складають приблизно 60-70 тис особового складу.
Як зазначив Згурець, через великі втрати російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання.
Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 71 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
На Харківщині російські окупанти 6 разів безуспішно атакували в районах Вовчанська та Липців. Наразі ще два бої тривають в районі Липців.
У напрямку Куп’янська було відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 8 атак. Тривають ще 3 бої поблизу Макіївки і Невського.
У напрямку Сіверська тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.
У напрямку Краматорська окупаційна армія РФ проводить атаки в районі Часового Яру.
Ворог від початку доби намагався чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій.
У напрямку Торецька російські окупанти 6 разів намагались безуспішно атакувати.
Наразі українські воїни відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.
У напрямку Покровська кількість ворожих атак зросла до 20. в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.
Наразі на цих напрямках продовжуються 11 боєзіткнень.
На Курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки.
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