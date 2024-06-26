За словами аналітика Defense Express Сергія Згурця, окупаційна армія РФ на тлі великих втрат перекидає додаткові сили у зону бойових дій на Харківщині.

Що відомо про перекидання армією РФ додаткових резервів на Харківщину

Два українських речники сказали про те, що на Харківський напрямок перекидається одна мотопіхотна бригада зі складу 51-ї армії. Вперше 51-ша армія згадується без деталізації. Чисельність армії може бути різною, може коливатися від 20 тис. до 50 тис., але це теоретичні розрахунки. Тому що зараз, на тлі прагнення росіян сформувати нові структури, всі ці з'єднання мають достатньо обмежену чисельність і обмеженість в озброєнні, - пояснює Згурець. Поширити

Аналітик зазначив, що наразі, за наявними даними, наразі окупаційна армія РФ має близько 170 тис військових, розтягнутих уздовж лінії фронту.

При цьому їхні резерви складають приблизно 60-70 тис особового складу.

Як зазначив Згурець, через великі втрати російські окупанти намагаються створити нові військові з'єднання.

Питання армії, це скоріш процес формування нових з'єднань, з яких насправді висмикуються більш-менш готові частини для затикання дірок на фронті або формування якихось наступальних можливостей. Якщо це окрема напівсформована бригада, зі складу взагалі ще несформованої 51-ї армії, яка кинута на Харківський напрямок, то це якраз свідчить про те, що втрати противника такі, що він не встигає сформувати задекларовані армії і використовує те, що є на полі бою, - підкреслив аналітик. Поширити

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 71 раз вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

На Харківщині російські окупанти 6 разів безуспішно атакували в районах Вовчанська та Липців. Наразі ще два бої тривають в районі Липців.

У напрямку Куп’янська було відбито п’ять ворожих атак поблизу Стельмахівки, Синьківки та Берестового.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти провели 8 атак. Тривають ще 3 бої поблизу Макіївки і Невського.

У напрямку Сіверська тривають бої поблизу Білогорівки та Спірного.

У напрямку Краматорська окупаційна армія РФ проводить атаки в районі Часового Яру.

Ворог від початку доби намагався чотири рази потіснити українські підрозділи із займаних позицій.

У напрямку Торецька російські окупанти 6 разів намагались безуспішно атакувати.

Наразі українські воїни відбивають п’ять штурмових дій противника, ще одну атаку, біля Дачного, зупинено.

У напрямку Покровська кількість ворожих атак зросла до 20. в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса.

Наразі на цих напрямках продовжуються 11 боєзіткнень.

На Курахівському напрямку тривають бої поблизу Красногорівки та Парасковіївки.