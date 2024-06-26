За словами речника 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського, окупаційна армія РФ продовжує спроби наступу в районі Парасковіївки на Донеччині, однак заяви про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності.
Головні тези:
- Російські окупанти продовжують спроби наступу в районі Парасковіївки, але заяви про захоплення не відповідають дійсності, підтверджено ЗСУ.
- Українські військові продовжують тримати оборону в Парасковіївці та потужно відповідають на ворожі атаки, не дозволяючи окупантам захопити населений пункт.
- Російські окупанти прагнуть прорватися до Костянтинівки на Донбасі, але здатність українських військових стримувати наступ залежить від декількох важливих факторів.
- Українські підрозділи не мають повної укомплектованості особовим складом у обороні, тому мобілізація вкрай важлива для збереження боєздатності.
- Російські окупанти зберігають чисельність в особовому складі, що створює виклики для українських військових, які докладають зусиль для утримання оборони.
Що відомо про ситуацію в районі Парасковіївки на Донеччині
Варто зазначити, що заяви про нібито захоплення розташованої між Вугледаром та руїнами Мар'їнки Парасковіївки російські окупанти почали поширювати з 7 червня.
За його словами, українські військові продовжують тримати оборону у Парасковіївці і досить потужно відповідають на ворожі спроби атак.
Що відомо про ситуацію на інших напрямках на Донбасі
За словами майора НГУ у відставці Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу "Еспресо", російська окупаційна армія прагне прорватись до Костянтинівки.
Російські окупанти прагнуть позбавити українських військових контролю над залізничним сполученням у цьому районі.
За його словами, втрата Костянтинівки буде мати дуже негативні наслідки для українських військових.
Однак здатність українських військових стримати наступ російських окупантів залежить від кількох факторів.
Він підкреслив, що російські окупанти зберігають перевагу у чисельності особового складу, тоді як низка українських підрозділів, які перебувають в обороні, не мають повної укомплектованності особовим складом.
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