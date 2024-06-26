За словами речника 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського, окупаційна армія РФ продовжує спроби наступу в районі Парасковіївки на Донеччині, однак заяви про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності.

Що відомо про ситуацію в районі Парасковіївки на Донеччині

Варто зазначити, що заяви про нібито захоплення розташованої між Вугледаром та руїнами Мар'їнки Парасковіївки російські окупанти почали поширювати з 7 червня.

Міністерство вбивств Росії традиційно бреше, - підкреслив Дрималовський. Поширити

За його словами, українські військові продовжують тримати оборону у Парасковіївці і досить потужно відповідають на ворожі спроби атак.

Фактично село зруйноване, там немає жодної цілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають це село снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у Парасковіївці, - наголосив Дрималовський. Поширити

Що відомо про ситуацію на інших напрямках на Донбасі

За словами майора НГУ у відставці Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу "Еспресо", російська окупаційна армія прагне прорватись до Костянтинівки.

Російські окупанти прагнуть позбавити українських військових контролю над залізничним сполученням у цьому районі.

Чи вдасться окупантам туди дійти, побачимо. Відстань від Часового Яру близько 15 км, від Торецького та Покровсього напрямків - по 20-25 км, це відносно невелика відстань. Але враховуючи те, як ЗСУ тримають там оборону і розуміють, що це важливий об'єкт для оборони, думаю їм вдасться призупинити наступ ворога, - підкреслив Гетьман. Поширити

За його словами, втрата Костянтинівки буде мати дуже негативні наслідки для українських військових.

Однак здатність українських військових стримати наступ російських окупантів залежить від кількох факторів.

З боку росіян - це питання, скільки вони зможуть залучити туди сил та засобів. З нашої сторони - це зброя, яку нам мають передавати наші партнери, фортифікації, які мали б бути вже побудовані, і люди, які мають бути залучені до ЗСУ, - пояснює Гетьман. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти зберігають перевагу у чисельності особового складу, тоді як низка українських підрозділів, які перебувають в обороні, не мають повної укомплектованності особовим складом.