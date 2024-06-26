ЗСУ спростували заяви російських окупантів про захоплення Парасковіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ спростували заяви російських окупантів про захоплення Парасковіївки

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ореста Дрималовського, окупаційна армія РФ продовжує спроби наступу в районі Парасковіївки на Донеччині, однак заяви про нібито захоплення населеного пункту не відповідають дійсності. 

Головні тези:

  • Російські окупанти продовжують спроби наступу в районі Парасковіївки, але заяви про захоплення не відповідають дійсності, підтверджено ЗСУ.
  • Українські військові продовжують тримати оборону в Парасковіївці та потужно відповідають на ворожі атаки, не дозволяючи окупантам захопити населений пункт.
  • Російські окупанти прагнуть прорватися до Костянтинівки на Донбасі, але здатність українських військових стримувати наступ залежить від декількох важливих факторів.
  • Українські підрозділи не мають повної укомплектованості особовим складом у обороні, тому мобілізація вкрай важлива для збереження боєздатності.
  • Російські окупанти зберігають чисельність в особовому складі, що створює виклики для українських військових, які докладають зусиль для утримання оборони.

Що відомо про ситуацію в районі Парасковіївки на Донеччині

Варто зазначити, що заяви про нібито захоплення розташованої між Вугледаром та руїнами Мар'їнки Парасковіївки російські окупанти почали поширювати з 7 червня.

Міністерство вбивств Росії традиційно бреше, - підкреслив Дрималовський.

За його словами, українські військові продовжують тримати оборону у Парасковіївці і досить потужно відповідають на ворожі спроби атак.

Фактично село зруйноване, там немає жодної цілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають це село снарядами, мінами, б’ють авіабомбами, але десантники 79-ки досі перебувають у Парасковіївці, - наголосив Дрималовський.

Що відомо про ситуацію на інших напрямках на Донбасі

За словами майора НГУ у відставці Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу "Еспресо", російська окупаційна армія прагне прорватись до Костянтинівки.

Російські окупанти прагнуть позбавити українських військових контролю над залізничним сполученням у цьому районі.

Чи вдасться окупантам туди дійти, побачимо. Відстань від Часового Яру близько 15 км, від Торецького та Покровсього напрямків - по 20-25 км, це відносно невелика відстань. Але враховуючи те, як ЗСУ тримають там оборону і розуміють, що це важливий об'єкт для оборони, думаю їм вдасться призупинити наступ ворога, - підкреслив Гетьман.

За його словами, втрата Костянтинівки буде мати дуже негативні наслідки для українських військових.

Однак здатність українських військових стримати наступ російських окупантів залежить від кількох факторів.

З боку росіян - це питання, скільки вони зможуть залучити туди сил та засобів. З нашої сторони - це зброя, яку нам мають передавати наші партнери, фортифікації, які мали б бути вже побудовані, і люди, які мають бути залучені до ЗСУ, - пояснює Гетьман.

Він підкреслив, що російські окупанти зберігають перевагу у чисельності особового складу, тоді як низка українських підрозділів, які перебувають в обороні, не мають повної укомплектованності особовим складом.

Тому складова по мобілізації вкрай важлива. Росіяни постійно замінюють наступаючі групи. Ми ж тримаємо оборону одними людьми. В нас людей менше, не такі можливості. Росіяни посилюються, мобілізуються", - зазначає Гетьман.

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