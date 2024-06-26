По словам спикера 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского, оккупационная армия РФ продолжает попытки наступления в районе Парасковеевки Донецкой области, однако заявления о якобы захвате населенного пункта не соответствуют действительности.
Главные тезисы
- Украинские Вооруженные Силы успешно держат оборону в районе Парасковеевки и отвечают на атаки российских оккупантов, не позволяя им захватить населенный пункт.
- Российские оккупанты стремятся прорваться к Константиновке на Донбассе, однако способность украинских военных сдерживать наступление зависит от факторов, таких как мобилизация и обеспечение личным составом.
- Оккупанты сохраняют численное преимущество, что представляет вызов для украинских военных в обороне.
- Село Парасковеевка в Донецкой области подвергается интенсивным атакам российских вооруженных сил, хотя украинские военные продолжают держать оборону.
- Наступление оккупантов в направлении Константиновки имеет стратегическое значение, и потеря этого объекта будет иметь негативные последствия для украинских военных.
Что известно о ситуации в районе Парасковеевки Донецкой области
Следует отметить, что заявления о якобы захвате расположенного между Угледаром и руинами Марьинки Парасковеевки российские оккупанты начали распространять с 7 июня.
По его словам, украинские военные продолжают держать оборону в Прасковьевке и достаточно мощно отвечают на вражеские попытки атак.
Что известно о ситуации в других направлениях на Донбассе
По словам майора НГУ в отставке Алексея Гетьмана в эфире телеканала "Эспрессо", российская оккупационная армия стремится прорваться в Константиновку.
Российские оккупанты стремятся лишить украинских военных контроля над железнодорожным сообщением в этом районе.
По его словам, потеря Константиновки будет иметь очень негативные последствия для украинских военных.
Однако способность украинских военных сдержать наступление российских окупантов зависит от нескольких факторов.
Он подчеркнул, что российские оккупанты сохраняют преимущество в численности личного состава, тогда как ряд находящихся в обороне украинских подразделений не имеют полной укомплектованности личным составом.
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