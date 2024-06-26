По словам спикера 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского, оккупационная армия РФ продолжает попытки наступления в районе Парасковеевки Донецкой области, однако заявления о якобы захвате населенного пункта не соответствуют действительности.

Что известно о ситуации в районе Парасковеевки Донецкой области

Следует отметить, что заявления о якобы захвате расположенного между Угледаром и руинами Марьинки Парасковеевки российские оккупанты начали распространять с 7 июня.

Министерство убийств России традиционно лжет, - подчеркнул Дрималовский. Поделиться

По его словам, украинские военные продолжают держать оборону в Прасковьевке и достаточно мощно отвечают на вражеские попытки атак.

Фактически село разрушено, там нет ни одного целого здания. Россияне очень интенсивно засыпают это село снарядами, минами, бьют авиабомбами, но десантники 79 до сих пор находятся в Парасковеевке, - подчеркнул Дрималовский. Поделиться

Что известно о ситуации в других направлениях на Донбассе

По словам майора НГУ в отставке Алексея Гетьмана в эфире телеканала "Эспрессо", российская оккупационная армия стремится прорваться в Константиновку.

Российские оккупанты стремятся лишить украинских военных контроля над железнодорожным сообщением в этом районе.

Удастся ли оккупантам туда дойти, увидим. Расстояние от Временного Яра около 15 км, от Торецкого и Покровского направлений – по 20-25 км, это относительно небольшое расстояние. Но учитывая, как ВСУ держат там оборону и понимают, что это важный объект для обороны, думаю им удастся приостановить наступление врага, - подчеркнул Гетман. Поделиться

По его словам, потеря Константиновки будет иметь очень негативные последствия для украинских военных.

Однако способность украинских военных сдержать наступление российских окупантов зависит от нескольких факторов.

Со стороны россиян – это вопрос, сколько они смогут привлечь туда сил и средств. С нашей стороны - это оружие, которое нам должны передавать наши партнеры, фортификации, которые должны быть уже построены, и люди, которые должны быть вовлечены в ВСУ, - объясняет Гетман. Поделиться

Он подчеркнул, что российские оккупанты сохраняют преимущество в численности личного состава, тогда как ряд находящихся в обороне украинских подразделений не имеют полной укомплектованности личным составом.