ВСУ уничтожили более 1200 солдат и 40 артсистем РФ в течение суток

По информации Генштаба, потери армии РФ в войне в Украине в сутки с 25 на 26 июня составляют 1220 окупантов.

Что известно о потерях армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - около (+1220) человек,

танков - 8039 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 15450 (+19) ед,

артиллерийских систем - 14321 (+40) ед,

РСЗО - 1108 (+0) ед,

средств ПВО - 863 (+0) ед, самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11435 (+22),

крылатых ракет - 2324 (+0),

кораблей /катеров - 28 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19407 (+45) ед,

специальной техники - 2409 (+6)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 25 июня произошло 123 боевых столкновения с начала суток.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 43 авиационных удара с применением 60 КАБов, также задействовали 368 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации восемь раз атаковали в Глубоком, Волчанске и Тихом районах. Подразделения Сил обороны успешно отразили пять штурмовых действий противника, еще три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении противник предпринял 10 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка. Девять атак врага успешно отбиты. Напряженная обстановка остается в районе Степной Новоселовки.

В Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 12 атак врага.

Девять попыток врага приблизиться к нашим позициям возле Временного Яра, Ивановского и Андреевки, на Краматорском направлении, потерпели неудачу. В то же время, оккупанты не отказываются от намерений продвинуться в районе Временного Яра. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Торецком направлении обстановка существенных изменений не претерпела и остается напряженной. При поддержке авиации противник 11 раз атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боеприкосновений возросло до 42. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Кураховском направлении с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Потерпели неудачу два штурмовых действия захватнических войск вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времивском и Ореховском направлениях обстановка изменений не претерпела. Атаки врага в районах Константиновки, Урожайного, Малой Токмачки и Роботиного успеха не имели.

На Приднепровском направлении четыре штурмовых действия врага успеха не имели. Ситуация контролируется.

В других направлениях обстановка без существенных изменений.