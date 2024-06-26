ЗСУ знищили понад 1200 солдатів та 40 артсистем РФ протягом доби

За інформацією Генштабу, втрати армії РФ у війні в Україні за добу з 25 на 26 червня становлять 1220 окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько (+1220) осіб,

танків — 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин — 15450 (+19) од,

артилерійських систем — 14321 (+40) од,

РСЗВ — 1108 (+0) од,

засобів ППО — 863 (+0) од, літаків — 359 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11435 (+22),

крилатих ракет — 2324 (+0),

кораблів /катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 19407 (+45) од,

спеціальної техніки — 2409 (+6)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 25 червня відбулося 123 бойові зіткнення від початку доби.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також задіяли 368 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти за підтримки авіації вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще три боєзіткнення на даний час тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. Дев’ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога.

Дев’ять спроб ворога наблизитися до наших позицій біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі. Водночас, окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру. Ситуація під контролем українських захисників.

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою. За підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Зазнали невдачі дві штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали.

На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії ворога успіху не мали. Ситуація контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.